Ribeira recuperará la titularidad de la parcela Prado de As Saíñas

Pleno ordinario de Ribeiro en octubre Cedida

La Corporación municipal de Ribeira llevó a Pleno esta semana la reversión de titularidad municipal de la finca Padro de As Saíñas, cedida en su día a la Consellería de Política Social para, inicialmente, albergar la futura residencia de mayores. Como siempre, el tema generó discrepancias entre los partidos del municipio, aunque finalmente se aprobó que se iniciara el expediente con catorce votos a favor, seis abstenciones (BNG y un no adscrito) y uno en contra del PSdeG.

“O terreo das Saíñas volverá ser propiedade do Concello de Ribeira despois de que no seu día fose cedido á Xunta para o proxecto do novo modelo residencial. Ao ir este para outra localización, iníciase este expediente para revertelo a titularidade municipal e avaliar, respectando a normativa, as opcións que esta parcela nos ofrece para beneficio da cidadanía ribeirense”, expresó la alcaldesa, María Sampedro, que avogó por el “traballo conxunto de tódolos grupos municipais porque o queren os veciños é unha residencia de maiores”.

La oposición sigue mostrándose descontenta con el desplazamiento del inmueble. Los portavoces solicitan que el Concello les permita ver el informe que impide la construcción de la residencia en su lugar original. El gobierno local mantiene que la información pertinente al cambio de localización ya se facilitó en anteriores plenos.

Si bien las diferentes posturas de la corporación ya se han manifestado desde que comenzó esta discusión, Luis Perez, portavoz del BNG, increpó al gobierno la falta de financiación destinada a este proyecto en los presupuestos de las Xunta 2027. A esto, Ana Isabel Barreiro, concejala de Cultura, le contestó que el proyecto de Ribeira va incluida en un plan de otras 24 nuevas residencias dentro de los presupuestos presentados a fin de año, que según apunta, se aprobarán a final de año.

Sin embargo, en lo que sí coincidieron todos los políticos, además de adhesión de la Administración local ribeirense a la Rede de Concellos, fue la moción del transporte público presentada presentada por el BNG, una propuesta que contempla darle soluciones a los problemas detectados en las líneas escolares al inicio del curso, así como los desplazamientos regulares por el municipio.

Ejecución de la PaI-EDIL para la fábrica de Cerqueira

También se aprueba por unanimidad la solicitud de concesión administrativa para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre de la fábrica de Cerqueira, un paso más, como apunta la alcaldía, para la revitalización del barrio de Bandourría. La adquisición de esta zona pública, forma parte del proyecto y uno de los tres ejes principales de la PAI-EDIL para Cerqueira.