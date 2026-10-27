Ribeira habilita un aparcamiento disuasorio en las cercanías del cementerio de Palmeira

Nuevo aparcamiento disuasorio en Palmeira, Ribeira Cedida

El Concello de Ribeira habilita un aparcamiento disuasorio en las cercanías del cementerio municipal de Palmeira mediante el alquiler y acondicionamiento de tres fincas que se traducen en 1.800 metros cuadrados para vehículos. Tiene la finalidad de solucionar la supresión de los estacionamiento que había en la zona como consecuencia del proyecto de construcción del carril bici, una medida que llega para dar respuesta cara el Día de Todolos Santos, aunque adelantan que se mantendrá más allá de esta época.

Con motivo de estas fechas, también se dispone un horario extraordinario para los dos camposantos de titularidad municipal, el de Ribeira y el de Palmeira. De este modo, ambos cementerios estarán abiertos hasta el jueves, 29 de octubre, de 9:00 a 21:00; mientras que en los días 30 y 31, así como 1 y 2 de noviembre, se podrán visitar los recintos las 24 horas, sin cerrar ningún día. A partir del 3 de noviembre se instaura el horario de invierno.

Esta medida busca facilitar el acceso a los vecinos y vecinas para adecuar los nichos y sepulturas, para poder velar a sus seres queridos en estas fechas. A mayores, los trabajadores municipales intensificaron estos días las tareas de limpieza y mantenimiento.