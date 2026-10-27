Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Ribeira adjudica el diseño y producción de las carrozas de Reyes Magos

Redacción Arousa
27/10/2026 18:23
Adjudicación de las nuevas carrozas para el desfile de los Reyes Magos
Adjudicación de las nuevas carrozas para el desfile de los Reyes Magos
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Ribeira adjudica el diseño y producción de siete carrozas para el tradicional desfile que harán los reyes magos el 5 de enero de los dos próximos años, 2027 y 2028, con posibilidad de dos prórrogas anuales.

Las carrozas en cuestión serán las tres reales, cada una de ellas principalmente en un color: azul, rojo y verde, y con un trono real y sitio para acomodarse 12 personas. También otra con la estrella de Belén con capacidad para 20 personas, otra del Cartero  Real, cpm caja de correo, carruaje, caballos o similares con sitio para 20 personas. Y por último,  dos carrozas temáticas con capacidad para 20 personas cada una y con motivos del mundo del mar en 2027, y en 2028 con el de los sueños.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620