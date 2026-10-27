Ribeira adjudica el diseño y producción de las carrozas de Reyes Magos

Adjudicación de las nuevas carrozas para el desfile de los Reyes Magos Cedida

El Concello de Ribeira adjudica el diseño y producción de siete carrozas para el tradicional desfile que harán los reyes magos el 5 de enero de los dos próximos años, 2027 y 2028, con posibilidad de dos prórrogas anuales.

Las carrozas en cuestión serán las tres reales, cada una de ellas principalmente en un color: azul, rojo y verde, y con un trono real y sitio para acomodarse 12 personas. También otra con la estrella de Belén con capacidad para 20 personas, otra del Cartero Real, cpm caja de correo, carruaje, caballos o similares con sitio para 20 personas. Y por último, dos carrozas temáticas con capacidad para 20 personas cada una y con motivos del mundo del mar en 2027, y en 2028 con el de los sueños.