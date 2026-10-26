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Ribeira

Ribeira programa una fiesta de disfraces, un escape room y mucho más para este Samaín

Redacción Arousa
26/10/2026 18:15
Presentación Samaín en Ribeira
Presentación Samaín en Ribeira
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Ribeira se prepara para vivir un Samaín con numerosas citas organizadas por el Concello, con una exposición de monstruos, un escape room terrorífico, fiesta con Djs. Asistieron a la presentación la concejala de Cultura, Ana Barreiro; el edil de Festexos, Fernando Abraldes; la de Xuventude, Carmen Pérez; y representantes de Alfaia y Alecrín, María José Carreira y Francisco Muñiz, respectivamente.

El viernes 30 de octubre, a las 18:00 horas, en la carpa municipal, la inauguración de la exposición de monstruos y baile de la Asociación Alfaia. El propio día de la festividad, el sábado 31, seguirá la exposición, con globoflexia y pintacaras, a partir de las 18:00 hasta las 20:00 horas. La Casa da Xuventude se convertirá en un escape room terrorífico, de 17.00 a 21.00 horas. ‘A Casa Encantada’, a las 19.00 horas, en el Auditorio municipal. Murciélagos, el Conde Drácula, Frankenstein y muchos personajes más en esta función de humor e imaginación. La entrada es libre y gratuita. 

Por la noche, Luzeta y DJ Enter amenizarán las fiestas con música en la carpa instalada en O Malecón a partir de las 22:00. horas. El domingo, fiesta infantil de disfraces en rúa Galicia de 18:00 a 20:00 horas. A las 20:00 horas linedance en la carpa O Malecón para público adulto.

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