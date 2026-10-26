Ribeira programa una fiesta de disfraces, un escape room y mucho más para este Samaín

Presentación Samaín en Ribeira Cedida

Ribeira se prepara para vivir un Samaín con numerosas citas organizadas por el Concello, con una exposición de monstruos, un escape room terrorífico, fiesta con Djs. Asistieron a la presentación la concejala de Cultura, Ana Barreiro; el edil de Festexos, Fernando Abraldes; la de Xuventude, Carmen Pérez; y representantes de Alfaia y Alecrín, María José Carreira y Francisco Muñiz, respectivamente.

El viernes 30 de octubre, a las 18:00 horas, en la carpa municipal, la inauguración de la exposición de monstruos y baile de la Asociación Alfaia. El propio día de la festividad, el sábado 31, seguirá la exposición, con globoflexia y pintacaras, a partir de las 18:00 hasta las 20:00 horas. La Casa da Xuventude se convertirá en un escape room terrorífico, de 17.00 a 21.00 horas. ‘A Casa Encantada’, a las 19.00 horas, en el Auditorio municipal. Murciélagos, el Conde Drácula, Frankenstein y muchos personajes más en esta función de humor e imaginación. La entrada es libre y gratuita.

Por la noche, Luzeta y DJ Enter amenizarán las fiestas con música en la carpa instalada en O Malecón a partir de las 22:00. horas. El domingo, fiesta infantil de disfraces en rúa Galicia de 18:00 a 20:00 horas. A las 20:00 horas linedance en la carpa O Malecón para público adulto.