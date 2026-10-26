Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Los vecinos de O Malecón denuncian los problemas de basura en el centro de Ribeira

El Concello explica que se trata de un grupo de individuos que sacan los desechos de los contenedores

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
26/10/2026 18:17
Basura en la vía pública de Ribeira, en O Malecón
Basura en la vía pública de Ribeira, en O Malecón
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los vecinos de O Malecón denuncian a través de las redes sociales los problemas de limpieza en las calles del centro de Ribeira. “En pleno centro da localidade, esta é a imaxe que ofrecemos: lixo espallado, bolsas reventadas e suciedade por todas partes”, apuntaban los vecinos. El Concello explica que no se trata de un problema de limpieza, si no de un grupo de personas que se dedican a ensuciar las calles ribeirenses.

Desde la Administración, exponen que son conscientes del problema, que nace de un grupo de personas, ya requeridos y sancionados. El grupo de individuos se dedicaban a rebuscar en las bolsas depositadas en los contenedores, dejando desperdicios en la vía pública. Añaden que estos destrozos los limpian y acondicionan la empresa concesionaria.

“Non é unha circunstancia que se estea dando en todo o municipio, só en determinadas zonas do centro urbano”, explicaron desde el ayuntamiento. Trasladan que se está trabajando con la Policía Local para persuadir a estar personas y minimizar las consecuencias, así como incremento de las medidas a adoptar.

La ciudadanía se muestra cabreada con esta situación, algunos quejándose de que nunca vieran tanta suciedad en Ribeira como los últimos meses, lo que calificaban como una falta de “civismo y educación”. Sin embargo, en los mismos espacios en los que transcurrían estas discusiones, algunas personas explicaban que ellos también habían visto a un individuo sacando las basura de las bolsas. Habrá que esperar a ver las medidas que se toman a continuación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620