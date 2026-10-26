Los vecinos de O Malecón denuncian los problemas de basura en el centro de Ribeira

Basura en la vía pública de Ribeira, en O Malecón Cedida

Los vecinos de O Malecón denuncian a través de las redes sociales los problemas de limpieza en las calles del centro de Ribeira. “En pleno centro da localidade, esta é a imaxe que ofrecemos: lixo espallado, bolsas reventadas e suciedade por todas partes”, apuntaban los vecinos. El Concello explica que no se trata de un problema de limpieza, si no de un grupo de personas que se dedican a ensuciar las calles ribeirenses.

Desde la Administración, exponen que son conscientes del problema, que nace de un grupo de personas, ya requeridos y sancionados. El grupo de individuos se dedicaban a rebuscar en las bolsas depositadas en los contenedores, dejando desperdicios en la vía pública. Añaden que estos destrozos los limpian y acondicionan la empresa concesionaria.

“Non é unha circunstancia que se estea dando en todo o municipio, só en determinadas zonas do centro urbano”, explicaron desde el ayuntamiento. Trasladan que se está trabajando con la Policía Local para persuadir a estar personas y minimizar las consecuencias, así como incremento de las medidas a adoptar.

La ciudadanía se muestra cabreada con esta situación, algunos quejándose de que nunca vieran tanta suciedad en Ribeira como los últimos meses, lo que calificaban como una falta de “civismo y educación”. Sin embargo, en los mismos espacios en los que transcurrían estas discusiones, algunas personas explicaban que ellos también habían visto a un individuo sacando las basura de las bolsas. Habrá que esperar a ver las medidas que se toman a continuación.