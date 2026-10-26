Los vecinos de O Malecón denuncian los problemas de basura en el centro de Ribeira
El Concello explica que se trata de un grupo de individuos que sacan los desechos de los contenedores
Los vecinos de O Malecón denuncian a través de las redes sociales los problemas de limpieza en las calles del centro de Ribeira. “En pleno centro da localidade, esta é a imaxe que ofrecemos: lixo espallado, bolsas reventadas e suciedade por todas partes”, apuntaban los vecinos. El Concello explica que no se trata de un problema de limpieza, si no de un grupo de personas que se dedican a ensuciar las calles ribeirenses.
Desde la Administración, exponen que son conscientes del problema, que nace de un grupo de personas, ya requeridos y sancionados. El grupo de individuos se dedicaban a rebuscar en las bolsas depositadas en los contenedores, dejando desperdicios en la vía pública. Añaden que estos destrozos los limpian y acondicionan la empresa concesionaria.
“Non é unha circunstancia que se estea dando en todo o municipio, só en determinadas zonas do centro urbano”, explicaron desde el ayuntamiento. Trasladan que se está trabajando con la Policía Local para persuadir a estar personas y minimizar las consecuencias, así como incremento de las medidas a adoptar.
La ciudadanía se muestra cabreada con esta situación, algunos quejándose de que nunca vieran tanta suciedad en Ribeira como los últimos meses, lo que calificaban como una falta de “civismo y educación”. Sin embargo, en los mismos espacios en los que transcurrían estas discusiones, algunas personas explicaban que ellos también habían visto a un individuo sacando las basura de las bolsas. Habrá que esperar a ver las medidas que se toman a continuación.