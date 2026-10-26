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Ribeira

Colisión entre una moto y un tractor en la Curva da Muiñeira, en Carreira

El motorista fue trasladado tras el accidente al Hospital de Barbanza para ser atendido

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
26/10/2026 16:38
Accidente entre una moto y un tractor en la Curva da Muiñeira en DP7305, Ribeira
Accidente entre una moto y un tractor en la Curva da Muiñeira en DP7305, Ribeira
Cedida
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Colisionan una moto y un tractor a la altura de la Curva da Muiñeira en la carretera de Vilar a Aguiño, DP7305. El suceso ocurría hoy a las 14:40 horas en Ribeira. Tras el impacto, el motorista tuvo que ser trasladado al Hospital de Barbanza.

Asistieron medios del 061, Bombeiros de Ribeira, Agrupación de voluntarios y servicio municipal de protección civil Ribeira y Policía Local.

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