Colisión entre una moto y un tractor en la Curva da Muiñeira, en Carreira

Accidente entre una moto y un tractor en la Curva da Muiñeira en DP7305, Ribeira Cedida

Colisionan una moto y un tractor a la altura de la Curva da Muiñeira en la carretera de Vilar a Aguiño, DP7305. El suceso ocurría hoy a las 14:40 horas en Ribeira. Tras el impacto, el motorista tuvo que ser trasladado al Hospital de Barbanza.

Asistieron medios del 061, Bombeiros de Ribeira, Agrupación de voluntarios y servicio municipal de protección civil Ribeira y Policía Local.