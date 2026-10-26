Ribeira
Colisión entre una moto y un tractor en la Curva da Muiñeira, en Carreira
El motorista fue trasladado tras el accidente al Hospital de Barbanza para ser atendido
Colisionan una moto y un tractor a la altura de la Curva da Muiñeira en la carretera de Vilar a Aguiño, DP7305. El suceso ocurría hoy a las 14:40 horas en Ribeira. Tras el impacto, el motorista tuvo que ser trasladado al Hospital de Barbanza.
Asistieron medios del 061, Bombeiros de Ribeira, Agrupación de voluntarios y servicio municipal de protección civil Ribeira y Policía Local.