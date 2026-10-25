Los juegos de rol eligen Ribeira como sede de su comunidad en Arousa

Reunión de barbanzanos en la Librería Ari de Ribeira, que se ha fijado como punto de encuentro Cedida

Ribeira se ha convertido en el punto de encuentro para la comunidad rolera de la zona de O Barbanza. Si bien aún no están tan avanzados como el grupo de Condado de Deza, notorios en la comunidad por crear grandes eventos, sí que se están convirtiendo en una cabeza visible en la zona para poder iniciarse en este hobby tan particular. La librería Ari es su base, y durante este mes están organizando partidas ‘oneshot’, llamadas a las sesiones de un solo día, de diferentes manuales.

Los juegos de rol son unas actividades lúdicas grupales (en su gran mayoría) en las que narrador o máster acompaña a sus jugadores en una historia interactiva en la que el azar juega un papel principal. Es un pasatiempo que tiene muchos años, sin duda ‘Dragones y Mazmorras’ es el juego con más fama, pero hay manuales de infinitos géneros y niveles de dificultad. Para terror cósmico está ‘La Llamada de Cthulhu', para monstruos clásicos, ‘El Mundo de las Tinieblas’, y en especial ‘Vampiro: La Mascarada’, su manual más famoso. También están los basados en novelas famosas, como ‘El Señor de los Anillos’ o el ‘Archivo de las Tormentas’. En la librería Ari actualmente se juegan cuatro campañas, que son partidas largas de más de un día: una de novatos de ‘Dragones y Mazmorras’, dos aventuras de ‘Pathfinder’ y a una de la ‘Llamada de Cthulhu'.

Santi Lustras es quien se encarga de organizar y masterear todas estas campañas activas. “Llevo muchos años en el rol, desde 1997, y he pasado por casi todos los estilos. Empecé con ‘El Señor de los Anillos’, el antiguo de la tapa negra. He tenido la suerte de encontrarme con gente de Santiago, de Rianxo y Boiro, pero siempre han sido grupos pequeños, y claro, nunca tienen mucha repercusión en todo O Barbanza”, explica el aficionado. Fue siguiendo ese sentimiento que decidió organizar a nivel público estas partidas. Tania Seoane, de la librería Ari, expone que ocasionalmente aparecían interesados en el pasatiempo que indagaban si estaban organizado grupos o reuniones Así se acabó organizando la red barbanzana de rol.

Lustres advierte de un problema en la zona, y es que los municipios están demasiado separados, e intentar organizar los calendarios de un grupo de seis jugadores acaba siendo una tarea casi imposible. Cuando la librería comenzó a realizar eventos de cartas como ‘Magic’, Lustres le propuso a Seoane que hicieran lo mismo pero con juegos de rol. Crearon así una plataforma pública de gente para los interesados en este pasatiempo. “Animo a cualquiera que tenga un mínimo de interés en probarlo, porque yo he tenido jugadores muy tímidos o con dificultades que han desarrollado su capacidad social gracias al rol”, apunta Lustres.

Mes del rol

Durante el mes de octubre, la librería organizó un mes de rol con cuatro ‘oneshots’ los sábados por la mañana. Se trataron de sesiones autoconclusivas, y cada sábado se jugaría a un sistema diferente. Lustres explica que una de las iniciativas que tomaron fue organizar las actividades con personajes ya creados, de tal forma que los jugadores no se abrumasen con la cantidad de datos y números que suelen reflejarse en estas fichas. El objetivo era hacer un formato accesible que permitiera disfrutar de narraciones completas sin necesidad de comprometerse a largo plazo. La que tuvo más éxito fue la de Vampiro, ya que varios de los participantes solicitaron una partida larga en este mundo. Sergio López, uno de los siete jugadores (número máximo de la sesión), cuenta que él lleva mucho tiempo jugando, “pero agradezco a oportunidades de poder probar modos narrativos distintos con esta iniciativa”. Desde que participa en estos actos comunitarios, disfruta mucho de ver a gente inexperta probar y enamorarse de este mundillo. Adelanta que está pensando en organizar y narrar su propia campaña de Vaesen, abierta a quien se quiera unir.

Un grupo unido y organizado por toda Galicia Galicia cuenta con una comunidad rolera muy organizada, ya sea a nivel comarcal como a autonómico. El grupo Galicia Rolera se encarga de conectar a los interesados en este hobby con las asociaciones, establecimientos u otros usuarios que tengan cerca. A través de sus redes sociales ayudan a difundir contenido de interés sobre partidas e iniciativas. Lustres comenta que si en Ribeira sigue aumentando el interés en este pasatiempos, posiblemente contacten con el grupo para realizar eventos de mayor envergadura.

Lustres explica que el mundo del rol no solo es más aceptado por su entrada en la cultura mainstream, si no que el cambio de tendencia en términos de diversión de los más jóvenes influye. Comenta que cada vez más, la juventud recurre a juegos de mesa para pasar el rato, y que de la mano también van los juegos de rol. Su intención a futuro es seguir organizando eventos en Ribeira, abiertos a todo el mundo, como una historia corta de temática navideña a finales de año. Su idea es seguir peleando por un espacio seguro para todas las edades que quieran adentrarse en el mundo del rol.