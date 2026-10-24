La Asociación Amas de Casa de Ribeira realiza su homenaje anual a las víctimas del covid

Minuto de silencio por las víctimas del covid en Ribeira Cedida

La Asociación de Amas de Casa e Aires de Dorna de Ribeira celebró ayer una ofrenda floral en el monumento homenaje a las víctimas del covid 19, en la Praza de España de Ribeira. Asistió al acto la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, como muestra de recuerdo a las personas fallecidas y de cariño a sus familias.

“Non esquecemos a quen se foi a causa da pandemia. Vivimos momentos moi duros vendo como aumentaban os contaxios e os falecidos. Pero non eran cifras. Eran persoas, con nome, apelidos, unha vida. Por iso é de salientar este acto que, ano tras ano, impulsa esta entidade para lembrar a quen, por desgraza, xa non está con nós”, expresó la regidora