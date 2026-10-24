El Mugart inaugura su nueva exposición de Lluis Pessa

Acto inaugural de la muestra de LLuis Pessa en el Mugart Cedida

El Museo do Gravado de Artes continua celebrando su 25 aniversario con la apertura de la exposición ‘A pegada de Lluís Pessa’. Acudieron al acto de inauguración el primer teniente alcalde de Ribeira, Vicente Mariño, que puso en valor el papel de la institución museística “como faro vivo para a custodia, o estudo e a proxección internacional do patrimonio gráfico contemporáneo”.

La muestra cuenta para esta ocasión con un conjunto de treinta piezas, correspondientes al periodo del 1958 a 2001, del artista catalán Lluís Pessa, donadas por su hija, Lydia Pesarrodona. “Un artista que máis alá de gravar sobre metal, papel e pedra, gravou o seu talento na nosa memoria colectiva. Se este Museo xa conta cuns fondos incomparables, agora enriquécese notablemente con este tesouro gráfico para que a pegada de Pessa permaneza viva e inspire novas investigacións”, manifestó Mariño en el acto de inauguración.

Una obra en la que el oficio del gravado convive con el del pintor, Pessa incorporó su estampa a las preocupaciones históricas, literarias y científicas de su tiempo, como en obras como ‘Ovella Dolly, primeira clonación’. En la colección, coexisten el retrato; los paisajes y las formas; así como la experimentación, el color y la conceptualización. Durante el acto, también intervino la hija del artista a través de una carta leída por el director del Mugart, Xoán

Pastor Rodríguez. Esta exposición permanecerá en abierto al publico hasta el 23 de diciembre en la sala 2 del Mugart. Las instalaciones están abierta de martes a sábados en horario de 9:30 horas a 16:00 horas, y en días festivos estará abierta de 10:00 a 13:00 horas. Tanto los domingos como los lunes permanecerá cerrado el museo.

Nuevo tórculo

La próxima cita en Mugart, como ya avanzó el edil, será en el mes de noviembre por partida doble, una muestra de litogravado resultado de tres talleres impartidos en el Museo y la inauguración de la ampliación del taller que contará con mayores dimensiones y que posibilita la incorporación de un tórculo grande. Anuncian que gracias a estos cambios, se podrán empezar a impartir cursos de gravado mural, “converténdose na institución museística de España en dar clases desta disciplina”.