Ribeira reconoce el trabajo de Suso Paz en la coordinación de las reuniones de esculturas de arena

La alcaldesa, Sampedro, y el Concello entregan reconocimiento a Suso Paz Cedida

La tercera edición de la reunión de esculturas de arena sumó cientos de personas en el litoral ribeirense en las tres paradas que tuvo este verano praia do Porto, en Aguiño; praia da Ladeira, en Corrubedo; e praia da Corna, en Palmeira. En consecuencias, la alcaldesa, María Sampedro, y el concejal del Mar, Fernando Abraldes, destacaron el trabajo desinteresado de Suso Paz como coordinador de la actividad haciéndole entrega de un regalo institucional consistente en la figura de un faro.

Sampedro puso en valor su aportación en una reunión que "converteu o noso litoral nun lugar no que a rapazada, xunto ás súas familias, potenciou a súa creatividade transformando a area en diversas esculturas con formas, principalmente, de animais. Así, hipopótamos, tartarugas, lagostas, baleas ou, incluso, criaturas lendarias como dragóns deixáronse ver na nosa costa da man do enxeño destes pequenos artistas. Unha actividade que ofrece aos nenos e nenas alternativas de lecer nas contornas mariñas das nosas parroquias na compaña das súas familias e que implicou tamén a Ágape como xurado."