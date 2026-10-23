El alcalde emplea el rodillo de la mayoría para imponer como gasto corriente el POS+

Pleno ordinario de Boiro Cedida

El gobierno de Boiro aprobó el uso del POS+ adicional de 398.595 euros como uso de gasto corriente a pesar de las críticas emitidas por la oposición en el último Pleno. “Con esta proposta sabemos a ferramenta que se vai mercar, pero non o uso que se lle vai dar”, acuñaba así la propuesta presentada por el PSOE el portavoz de Boiro Novo, Xurxo Triñanes. Tanto esta formación como el BNG indicaron que existen a día de hoy “varias propostas de plans de todos os partidos” y que podría escoger cualquiera de ellos, lo que sería mejor que pedirles este “acto de fe”.

El último clavo en el ataúd lo dio el PP, que tachó la gestión del ejecutivo de “neglixente”. “É posible que o Concello de Boiro non poida solicitar subvencións nin percibir cartos porque é obrigatorio por lei que estea aprobado a conta xeral de 2025. Estou seguro que van atopar un culpable disto, que non serán vostedes”, dijo el conservador Fernando Manuel García Diéguez.

Por su parte, el teniente alcalde Luis Ruiz, expresaba que “propostas haias, e necesidades moitas”. Explicaban que en las últimas semanas llevaron agua a Fonte Loureira en Rozadelas, parroquia de Lampón, y en Fonte do Paso Vello en Quinteiro, ejemplificándolas como el tipo de acciones para las que necesitan “ter total liberdade” para hacer uso de esos fondos. El punto se aprobó a pesar de las críticas con los únicos votos a favor del Partido Socialista.

Este no es el único tema en el que el gobierno votó en solitario en la sesión. Lo hizo también con la moción presentada por Boiro Novo para evitar la especulación de la vivienda, aumentando la oferta de inmuebles protegidos y de alquiler social. Solicitaban que los propietarios que acumulen pisos vacíos o vacacionales no puedan recurrir a ayudas públicas, una medida que describen como “pouco ambiciosa en comparación co que aprobou o PSOE nos decretos da vivenda”.

El rechazo del ejecutivo no fue sorpresa para nadie, ya que en el mismo se reprodujo un audio del teniente alcalde afirmando que no instalarían medidas que penalizaran a los propietarios rentistas ni a los pisos turísticos, ya que son los “un motor fundamental de Boiro”. Varios portavoces del hemiciclo criticaron las contradicciones claras que había en el discurso del gobierno respecto a los problemas de abastecimiento de agua en la localidad. Fue una sesión plenaria en la que todos los puntos manifestaron la discordancia entre los partidos de la oposición y el equipo de Romero