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Ribeira

El BNG pide reorganizar y repintar las plazas del aparcamiento de avenida da Coruña para evitar roces en vehículos

Los nacionalistas alertan de la falta de marcas visibles y de las dimensiones reducidas de las plazas de estacionamiento 

Fátima Pérez
22/10/2026 12:24
El BNG reclama mejoras en el aparcamiento de la avenida de A Coruña
El BNG reclama mejoras en el aparcamiento de la avenida da Coruña
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El Bloque Nacionalista Galego (BNG) solicita al Concello que lleve a cabo una reorganización y un repintado de las plazas del aparcamiento municipal de la avenida da Coruña para aprovechar adecuadamente el espacio disponible y evitar roces o daños en los vehículos.

La concejala del BNG, Antía Alberte, explicó que se trata de “un aparcadoiro municipal de case 100 prazas moi utilizado diariamente, tanto por parte das traballadoras do Gadis-Hiper como da veciñanza das rúas próximas, especialmente Padín e As Carolinas polo que cumpre unha función importante na mobilidade de Ribeira. Por iso, é necesario que estea ben acondicionado e que as prazas se atopen correctamente delimitadas”. Los nacionalistas consideran también que su importancia aumenta durante los meses de verano, con la gran afluencia de visitantes que hace crecer la demanda de estacionamiento.

Alberte indicó que el BNG ha recibido sugerencias de vecinos y vecinas que alertan de la falta de marcas visibles y de las dimensiones reducidas de algunas de las plazas. “É unha mellora concreta, relativamente sinxela de estudar, que pode facilitar o día a día de moita xente”, señaló.

Facilitar el estacionamiento

Por su parte, el exalcalde y portavoz municipal del BNG, Luís Pérez, aprovechó para repasar algunas de las medidas impulsadas por la formación durante su etapa al frente del gobierno local, con el objetivo de ampliar las alternativas de estacionamiento y facilitar los desplazamientos de los vecinos y vecinas.

Entre ellas, destacó la municipalización del aparcamiento del Centenario, una medida que permitió ofrecer tarifas más económicas, situándolo entre los aparcamientos más baratos de la comarca. También recordó la creación del aparcamiento gratuito de la avenida de Ferrol.

El portavoz nacionalista subrayó que la política de movilidad no puede limitarse a la creación de nuevas plazas, sino que también debe atender al mantenimiento y la organización de los espacios existentes y avanzar en la mejora del transporte público.

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