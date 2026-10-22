Amnistía Internacional exige en Ribeira “voluntad política” para acabar con la crisis de la vivienda

El Liceo Marítimo de Ribeira acogió el coloquio sobre vivienda Cedida

La escasez de la vivienda pública y social en Galicia o el hecho de que exista un 30% de viviendas desocupadas en la comunidad, fueron algunos de los temas que se tocaron en el Liceo Marítimo de Ribeira ayer, en una charla coloquio sobre el derecho a la vivienda organizada por Amnistía Internacional (AI) de Galicia. El objetivo era abordar las dificultades de acceso a un hogar digno y analizar posibles respuestas desde los derechos humanos, las políticas públicas y la realidad local.

Los ponentes de la jornada fueron Jessica García, presidenta de AI de Galicia; Gloria Angulo, miembro de AI Barbanza; Giovanni Spitaleri, abogado mexicano y promotor inmobiliario; y José Manuel Pena, portavoz de Stop Desahucios Barbanza.

Más allá de destacar la vivienda como un derecho humano, el coloquio también puso sobre la mesa el problema de la “excesiva burocracia” por la que se debe pasar para la expedición de una licencia de obras. Además, se hizo también un repaso sobre la “emergencia habitacional” que viven muchas comarcas, como Barbanza, ante los excesivos precios de los alquileres o la especulación de propietarios.

Finalmente, se entró también en salud mental y en como esta se puede ver afectada en personas desahuciadas.