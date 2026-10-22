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Ribeira

Aguiño luce por fin su ansiada Escuela de Deportes Náuticos tras unas dilatadas obras

El Concello inició ahora los trámites para adquirir una primera fase de equipamiento con remanente local

Fátima Pérez
22/10/2026 17:20
La alcaldesa de Ribeira y la concejala de Obras visitaron el nuevo edificio
La alcaldesa de Ribeira y la concejala de Obras visitaron el nuevo edificio
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Ya es una realidad. La Escuela de Deportes Náuticos de Aguiño ya se eleva en el puerto tras dos años y medio de obras marcadas por modificaciones en el proyecto y cuestiones técnicas. Este  espacio, que servirá ahora como sede del Club de Remo Náutico de Ribeira, supuso una inversión total de 1.179.750 euros.

La obra se llevó a cabo en una parcela cedida por Portos de Galicia en el muelle de Aguiño, hasta donde hoy se desplazó la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, y la concejala de Obras, Herminia Pouso, para conocer el resultado de la actuación.

El objetivo era dotar al municipio de unas instalaciones destinadas a la práctica de deportes relacionados con el mar. Para ello esta construcción cuenta ahora con una superficie de 1.156 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, en las inmediaciones de la lonja de Aguiño.

En la planta baja se encuentran la zona de almacenamiento de embarcaciones, el foso de entrenamiento, la recepción y un almacén. Por su parte, la primera planta alberga una sala multiusos con aula y office, un despacho, un baño adaptado, vestuarios, un gimnasio y un almacén.

Ahora, tras la recepción del edifico, el Concello de Ribeira, a través del remanente municipal, ha iniciado los trámites para adquirir una primera fase de equipamiento y seguirá trabajando para incrementar progresivamente la dotación de material. “Xa podemos dicir que Ribeira conta con esta infraestrutura tan necesaria dado o vínculo do municipio co mar tamén a través do deporte. Unha obra que chega xusto a tempo para que os remeiros e remeiras poidan adestrar nun lugar en óptimas condicións”, sentenció la alcaldesa, María Sampedro, en su visita a la nueva escuela. 

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