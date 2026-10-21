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Ribeira

La Casa da Xuventude se convertirá en un scape room en Samaín

La experiencia inmersiva para jóvenes de terror es una de las actividades que organiza el Concello este año

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
21/10/2026 21:25
Samin Ribeira
Misión Samaín  en Casa da Xuventude de Ribeira
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¿Quieres pasar miedo? Xuventude Ribeira presenta ‘Misión Samaín’ en la Casa da Xuventude el 31 de octubre y 1 de noviembre de 17:00 horas a 20:00 horas. Se trata de una casa de terror que se celebra por primera vez este año. Durante el recorrido, se tendrán que formar equipos de cuatro a cinco personas para enfrentarse a una serie de pruebas. Cada equipo contará con quince minutos para superarlas.

Los organizadores del evento explican que su intención es hacer una mezcla entre una casa del terror y un scape room, dirigido a la juventud. La historia del reto tratará de un laboratorio en el que unos científicos locos desataron algo que ni ellos mismo pueden controlar. La experiencia, pensada como un proyecto piloto, está abierta a toda la ciudadanía.

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