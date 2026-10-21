La casa consistorial de Ribeira es premiada por su construcción sostenible

La premiada Casa consistorial de Ribeira Cedida

La casa consistorial de Ribeira ha obtenido una mención especial en la categoría “Proyecto de Administración Pública” en los IV premios Saint-Gobain a la Mejor Práctica de Construcción Sostenible en España. Sus obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética fueron promovidas por el Concello y por su diseño del estudio del arquitecto Carlos Seoane. Esta rehabilitación ya había sido la mejor puntuada en Galicia, y la duodécima de España, entre las 1.605 propuestas presentadas al Programa Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIRED). convocado por el entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Esa puntuación le permitió al Ayuntamiento obtener más de 2,8 millones de euros de los fondos europeos REACT-EU, dentro de las ayudas Next Generation, con los que se financió la renovación.

La obra de la casa consistorial fue ejecutada por la constructora XAC en la envolvente exterior y por la empresa CYS Hispania en la reforma interior y las instalaciones. En la fachada, una doble piel de vidrio con estructura de acero, similar a las tradicionales galerías coruñesas, mejora el aislamiento térmico del edificio. La cubierta se transformó en una zona energéticamente activa, con paneles solares que generan electricidad, una zona vegetal que captura dióxido de carbono y un aljibe que recoge el agua de lluvia para darle servicio al edificio. Con este conjunto de medidas, el inmueble ha alcanzado la calificación energética A, la más alta posible.

Carlos Seoane expresa que “siempre es un honor ser galardonado, pero aún lo es más cuando se trata de un edificio público”. Este proyecto resultó algo difícil por su enfoque, que era rehabilitar pensando en la sostenibilidad energética. Explica Seoane que era complicado hacerlo tratando todos los elementos, como la calefacción, los cuales tenían que alcanzar la mayor la eficiencia energética posible, pero “lo que es una dificultad es un estímulo”.

El concello está en proceso de amueblar esta ampliación El Concello de Ribeira sacó a finales de septiembre a licitación la compra de nuevo mobiliario por algo más de 50.600 euros, una adquisición que permitía equipar la ampliación. En total, preveían la incorporación de más de 230 nuevos elementos, entre mesas, sillas y armarios. El contrato ya debe de estar firmado, por lo que el Ayuntamiento estará listo en breves.

El certamen, que Saint-Gobain convoca en colaboración con el Club de Excelencia en Sostenibilidad, distingue en seis categorías proyectos ejecutados en España en los dos últimos años que aportan soluciones sostenibles y responsables. El premio de esta categoría, Proyecto de Administración Pública, fue para el centro de salud de Moaña.