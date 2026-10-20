Ribeira organiza una charla sobre compostaje doméstica y comunitaria

Cartel de la charla sobre compostaje doméstica y comunitaria en Ribeira Cedida

El Concello de Ribeira organiza la charla "Compostaxe doméstica e comunitaria", una actividad que busca acercar a la vecindad las claves para transformar los residuos orgánicos en compost a darles una segunda vida.

La cita será o miércores 21 de octubre, a las 19:30 horas, en el Centro Cultural Lustres Rivas.

Durante la sesión se abordarán las posibilidades de la compostaje tanto en el ámbito del hogar como en los espacios compartidos, una práctica que contribuye a reducir la cantidad de residuos, a mejorar la gestión de la materia orgánica y a obtener un recurso útil para huertas y jardines.

Con esta iniciativa, el Concello de Ribeira continúa promoviendo hábitos sostenibles entre a ciudadanía y a fomentar la participación en la economía circular a nivel local.

La actividad cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y del Xacobeo 2027, y está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), Programa Galicia Feder 2021-2027.