Ribeira inicia sus talleres de promoción social para mayores con récord de participación

En total serán ocho talleres que se desarrollarán desde el 5 de octubre hasta el 15 de junio Cedida

Con la llegada del mes de octubre comenzaron también los distintos talleres que conforman el Programa de Dinamización y Promoción Social de las Personas Mayores del Concello de Ribeira para el curso 2026-2027, una edición que registra los mejores datos con más de 500 personas inscritas.

Este programa, que se descentraliza de la ciudad para llevarse también a las parroquias, cuenta con ocho talleres que se desarrollarán desde el 5 de octubre hasta el 15 de junio: estimulación mental y memoria, enriquecimiento educativo, lengua y cultura gallegas, conversación en inglés, artes plásticas, taek-health, gimnasia adaptada y canciones y tradiciones. Tal y como detalló el Concello ribeirense, la actividad que por lo vista ha despertado mayor interés es la gimnasia adaptada, con 358 personas inscritas, seguida de memoria, con 251, y taek-health, con 188.

El concejal de Servicios Sociales, Vicente Mariño, se desplazó estos días, acompañado de otros ediles, a los distintos espacios donde se imparten las clases para dar la bienvenida a los vecinos y vecinas asistentes.

El edil también quiso recordar las principales novedades de esta edición, como su mayor duración respecto a todas las anteriores, el aumento de 15 minutos en la duración de cada grupo de conversación en inglés, la incorporación del taek-health como programa pionero a nivel nacional y la inclusión de canciones y tradiciones.

Los objetivos del programa son promover el envejecimiento activo; evitar el sedentarismo, el aislamiento y la pasividad; fomentar la participación en grupo y las relaciones interpersonales entre la población mayor de 60 años; ampliar la oferta de actividades para ocupar el tiempo libre; así como motivar a las personas mayores a participar en acciones comunitarias y mejorar su calidad de vida.