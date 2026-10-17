Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Ribeira instalará diez radares pedagógicos para concienciar sobre límites de velocidad

Estos ejercerán una función informativa y preventiva, pero no servirán para sancionar vehículos

Fátima Pérez
17/10/2026 20:00
Imagen de un radar pedagógico
Imagen de un radar pedagógico
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Ribeira ampliará los radares pedagógicos en distintos puntos del municipio para mejorar la seguridad vial y la protección de los usuarios más vulnerables. Para ello, el Concello saca a licitación el suministro e instalación de diez dispositivos alimentados por energía solar, como medida preventiva para reducir la velocidad de circulación y concienciar a los conductores sobre el cumplimiento de los límites establecidos.

Estos radares tienen únicamente carácter informativo y preventivo, ya que muestran en tiempo real la velocidad a la que circulan los vehículos que pasan por esos puntos, pero no se utilizan para sancionar a los conductores. Además, al tratarse de equipos alimentados por energía solar, constituyen una medida que sigue los principios de eficiencia energética, sostenibilidad ambiental y reducción de los costes de explotación.

El plazo de suministro será de cuatro semanas una vez se formalice el contrato. En cuanto al presupuesto, asciende a 25.559 euros y serán financiados con fondos propios de la administración local. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta las 23:59 horas del 28 de octubre. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620