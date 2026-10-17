Ribeira instalará diez radares pedagógicos para concienciar sobre límites de velocidad

Imagen de un radar pedagógico Cedida

Ribeira ampliará los radares pedagógicos en distintos puntos del municipio para mejorar la seguridad vial y la protección de los usuarios más vulnerables. Para ello, el Concello saca a licitación el suministro e instalación de diez dispositivos alimentados por energía solar, como medida preventiva para reducir la velocidad de circulación y concienciar a los conductores sobre el cumplimiento de los límites establecidos.

Estos radares tienen únicamente carácter informativo y preventivo, ya que muestran en tiempo real la velocidad a la que circulan los vehículos que pasan por esos puntos, pero no se utilizan para sancionar a los conductores. Además, al tratarse de equipos alimentados por energía solar, constituyen una medida que sigue los principios de eficiencia energética, sostenibilidad ambiental y reducción de los costes de explotación.

El plazo de suministro será de cuatro semanas una vez se formalice el contrato. En cuanto al presupuesto, asciende a 25.559 euros y serán financiados con fondos propios de la administración local. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta las 23:59 horas del 28 de octubre.