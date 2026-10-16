Piden más de 19 mil euros para la víctima de la pelea del San Juan de Palmeira en 2023

A Praza 1 do Tribunal de Instancia de Ribeira instruiu o procedemento contra dúas persoas por sendos delitos contra a saúde pública

La fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado por un delito de lesiones con deformidad en Palmeira. Piden para la víctima, de 19 años en aquel momento, una indemnización de 19.244,69 euros.

La confrontación ocurría en la madrugada de 2023 a las 3:00 horas en el puerto de la localidad de Palmeira, en donde se llevaba a cabo la celebración con motivo de la festividad de San Juan. Describen la actitud del acusado como de “gran agitación” y “agresividad”. La víctima, que asistía a la celebración con su grupo de amigos, intentó que no se generase un altercado, dirigiéndose a él pidiendo calma. El acusado le contestó “¿Quieres tú?”, propinándole a continuación un fuerte manotazo en el rostro causándole lesiones.

El altercado resultó en una fractura de huesos propios de la nariz con dismorfia piramidal secundaria, herida inciso-contusa lateral nasal y hematoma periorbitario derecho. Según informan, tardó 45 días en recuperarse, y aún le quedan secuelas de alteración de la respiración y desviación nasal que le afecta estéticamente.

Además del dinero que consideran como indemnización, también solicitan una cantidad aún por determinar para Sergas por la atención derivada de las lesiones causadas.