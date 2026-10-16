Luís Pérez vuelve a presentarse como candidato del BNG en Ribeira

Ana Pontón y Luís Pérez presentan la candidatura del BNG para las próximas elecciones de Ribeira en 2027 Cedida

Luís Pérez vuelve a presentarse como candidato a la alcaldía de Ribeira. Presentaba hoy su candidatura del BNG de la mano de la portavoz nacional, Ana Pontón, para las elecciones de 2027, con un mensaje lleno de seguridad en el que auguró que "volverá ser o alcalde do concello con máis forza que nunca".

"Honestidade para gobernar coas mans limpas". La honestidad y el compromiso con el pueblo, así fue la bandera que pintaron los dos nacionalistas. Pontón hizo hincapié en la voluntad de los vecinos y vecinas ribeirenses para votar al partido, convencida de que Pérez volverá a la alcaldía en las próximas elecciones. “No BNG temos moi claro que gobernar non é ocupar o despacho da Alcaldía, é camiñar coa xente, defender o interese colectivo fronte aos intereses partidistas, defender o que é de todos e non o que lle convén a uns poucos”, advirtió, para recalcar a continuación que “gobernar é defender servizos públicos de calidade e poñer primeiro á xente deste concello”.

Pérez presentó sus promesas electorales, entre las que se encuentra el plan de convertir Ribeira en una ciudad más verde pensada en las personas. “Queremos unha vila que respire con máis e mellores zonas verdes e que convide a pasear e vivir sen medo dos vehículos”, aseguró el candidato, recordando los trabajos previamente llevados a cabo, como la peatonalización de las rúas Otero Pedrayo, Mendiño o la remodelación de la Praza do Centenerio.

El nacionalista también abogó por un modelo de gobierno "más cercano ás parroquias, próximo á escoitar, tender a man e de reslver os problemas nas medida das nosas posibilidades".

Críticas al gobierno actual

El Bloque aprovechó el encuentro para declarar sus opiniones sobre el actual gobierno de Ribeira, el cual tachó de "xestión neglixente". “Non é que o digan a maioría de veciños, tamén o demostran os feitos, como os 13 millóns de euros en débeda que os populares deixaron en sobrecustos millonarios ou o caso da gasolineira de Xarás, nos pode acabar valendo ao Concello 4 millóns de euros por conceder dúas licenzas ilegais. Queremos que se depuren responsabilidades”, reclamó el líder del grupo.

Pontón añadió que la postura del BNG en relación con la residencia de mayores, que tanto ha dado que hablar últimamente, es la correcta, con su "defensa da sanidade pública ou do dereito a unha vellez digna apostando por unha residencia pública, ese gran proxecto que o PP boicoteou desde a Xunta e que agora ten patas arriba".