El sistema de iluminación del Muso da Salgaduras vuelve a estar en pleno funcionamiento

Estado actual del Museo da Salgadura en O Touro Cedida

El sistema de luces que ilumina el Museo da Salgadura en la playa O Touro ya vuelve a funcionar correctamente. Estos últimos días, varios vecinos del ayuntamiento realizaron llamadas de atención a través de las redes sociales por el estado en el que se encontraba el complejo, al cual se le han realizado labores de rehabilitación recientemente. Entre las quejas, una de las más escuchadas era la falta de iluminación a últimas horas del día, expresando que “non me gustou nada que cando se prenderon as luces porque anoitecía, as que están dentro do restaurado, non se encenderon”, explicaba un vecino.

El Concello de Ribeira explica que tras enterarse de los problemas que estaba teniendo la ciudadanía, acudieron a la empresa que llevó a cabo la obra e informaron a la Mancomunidade Barbanza Arousa, los responsables de la restauración. Gracias a la comunicación de las tres entidades, consiguieron arreglar los problemas rápidamente. Resulta que la falta de luz se debía a un fallo en el reloj interno que activaba las luminarias.

Se trata de la rehabilitación de una antigua fábrica de salazón, las viviendas anexas de los trabajadores y el secadero de pulpo, , situadas en las playas de Area Secada y O Touro. La actuación cuenta con la instalación de una iluminación ornamental eficiente, que reduzca el impacto en el cambio climático y la crea ción de contenidos interpretativos digitales que facilite la comunicación y el acceso del visitante.