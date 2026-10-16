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Ribeira

Avanzan los planes de mejora de abastecimiento y pavimentación para la avenida de Ferrol

Redacción Arousa
16/10/2026 19:07
Primera fase de los arreglos en la avenida Ferrol, Ribeira
Primera fase de los arreglos en la avenida Ferrol, Ribeira
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El Concello de Ribeira actuará en una de las principales vías de acceso al casco urbano mediante la mejora de la red de abastecimiento de agua potable y renovación del pavimento en la calle de la avenida Ferrol con una primera fase que comprenderá el tramo entre el cruce con la vía DP-7309 y la rúa Deán Pequeño. El presupuesto de dicho proyecto es de 149.307,73 euros, IVA incluido, con cargo de las arcas municipales.

La reforma comprende una instalación de 462 metros de tubos, solucionando asó los problemas de escasez de presión y cortes de agua. El plazo de duración de los trabajos de 4 meses. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta las 23:59 horas del 3 de noviembre

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