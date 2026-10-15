Ribeira ensalza la vestimenta tradicional gallega con otra edición de ‘Cóntoche un traxe’

Presentación de la ‘Cóntoche un traxe’ Cedida

El Concello de Ribeira lanza una nueva edición del taller de traje tradicional gallego ‘Cóntoche un traxe’ dirigido a los centros educativos y otros colectivos que se imparte en el Museo Municipal de la mano de la artista Montse Ribeira. Se trata de una acción que nace con el objetivo de divulgar conocimientos sobre el vestuario de los antepasados gallegos, símbolo de la identidad de la comunidad autónoma, con una serie de sesiones, en horario de mañana, que se extenderán de octubre a diciembre. El grupo que inaugurará este curso será el CEIPP de Palmeira, el jueves, 22 de octubre.

Presentaron la actividad la concejala de Cultura, Ana Barreiro, y el director de ducho museo, Miguel A. Vidal. “Queremos achegar a historia do traxe tradicional galego, un dos nosos sinais de identidade, aos diferentes colectivos de Ribeira. Por iso nace esta iniciativa que, na compaña dunha artista da envergadura de Montse Rivera, nos convida a facer unha viaxe no tempo para ver como se vestía no pasado, cos traxes de cotío e de gala”, en palabras de la edil. En el caso de los centros de enseñanza, está orientado a los jóvenes de 6 a 14 años para explicar las piezas de una manera sencilla, original y dinámica.

La narración va acompañada de cantigas referidas a las vestimentas, poemas de grande s de la literatura gallega, proyecciones de imágenes y materiales con los que e fabricaban las telas. También se manipularán distintos elementos que conforman los trajes con la opción, incluso, de vestirse con los mismos. La dinámica es similar para otros colectivos con personas de mayor edad. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de noviembre.