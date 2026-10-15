El BNG acusa al PP de hacer “sabotaje política” con la residencia de Ribeira
La diputada del BNG Rosana Pérez acusó al PP de hacer “sabotaxe política” con la residencia de Ribeira, expresando que la decisión “unilateral” y “partidista” de non construirla en As Saíñas, como estaba previsto antes de su desplazamiento a San Roque, supone “condenar” a una comarca en la que viven 70.000 personas, 15.000 de ellas con más de 65 años, en donde a día de hoy tan solo existen 48 plazas públicas para personas mayores..
“Volveron a un punto de partida que é peor ao de hai 13 anos porque agora non hai nada, nin parcela, nin proxecto, nin orzamento nin vergoña”, advirtió la diputada nacionalista durante una pregunta en Comisión, en la que aseguró además que “non existe ningunha medida legal que impida construír a residencia”, tal y como constató el Gobierno do Estado que, en respuesta al BNG en las Cortes, confirmó además que no dio instrucción alguna de paralizar ningún proyecto.
En su intervención, la diputada dudó de la existencia del informe de Augas de Galiza que aclararía la situación. Una vez más, los nacionalistas lamentan la pérdida de cuatro años de trabajo y de 800.000 euros de recursos públicos ya invertidos en el proyecto. Así, la diputada nacionalista instó director del Consorcio a aclarar los motivos reales para desechar as Saíñas y elegir una nueva localización “controvertida” para el proyecto.
A mayores, también lamentó la moción de censura, expresando que “a comarca segue sen residencia e o único que ten son toneladas de promesas incumpridas do PP e da conselleira de Política Social”.