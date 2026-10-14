Sampedro promete renovar la red de suministro de agua del centro de Ribeira
La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, promete a vecinos y vecinas de la contorna de rúa Carroucha y da Carqueixa que renovará la red de suministro de agua para solucionar los cortes que se producen en la zona.
Esto ocurría ayer, en una reunión a la que también asistió el concejal de Relacións Institucionais, Ramón Doval, y cerca de treinta vecinos y vecinas para evaluar mejoras a acometer en la zona en materia de servicios básicos.
La regidora se comprometió a valorar la redacción y posterior ejecución de un proyecto de renovación de la red de suministro de agua, que da problemas por la ruptura de la canalización de fibrocemento existentes, Además, también intentará incrementar la presión del agua. Sin embargo, aun no cuentan con una línea de financiación para dicha intervención.
A mayores, la vecindad expuso la necesidad de mejorar la recogida de pluviales, posibles cambios de contenedores de basura y requerir que se desbroce en fincas privadas.
Sampedro manifestó que “a acción deste goberno municipal fundaméntase na escoita activa da cidadanía para mellorar a súa calidade de vida. Estando a pé de rúa con eles coñecemos mellor as necesidades de cada lugar e aquí é preciso actuar para a mellora do subministro de auga”.