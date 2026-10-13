Sampedro alaba la coalición de la moción de censura al resultar “moi positiva” para Ribeira

La alcaldesa, María Sampedro, y el teniente alcalde, Vicente Mariño de Bricio Cedida

Se celebra un año de la moción de censura de Ribeira, momento en el que la portavoz del PP, María Sampedro, asumió la alcaldía de Ribeira con el apoyo de tres concejales del PBBI capitaneado por Vicente Mariño de Bricio; y apartando así del puesto al exalcalde del BNG, Luis Pérez Barral. Tras valorarlo, el gobierno de Sampedro y Bricio acuñan como un año de mandato “muy positivo”, una coalición de un gobierno “unido, sólido, dialogante e centrado na xestión que traballa no presente e futuro de Ribeira co foco nas persoas para as súas políticas municipais”. Sampedro defiende la postura de su partido, “goberna para todos, sen excepción, e no que si está representada a inmensa maioría dos ribeirenses; unha inmensa maioría que foi elixida nas urnas, cun resultado de 13 concelleiros dos 21 que conforman a Corporación municipal.”

Acuña entre los logros de su corporación los avances en consecución de la futura residencia de mayores, y reafirma que están trabajando para que sea una realidad. También ensalzó los pasos para la materialización del pnuevo polígono industrial, para elcual ya comenzaron los estudios geológicos y geotécnicos en el mes de septiembre. También remarca la subida de ejecución del Plan de Sustentabilidade Turística en Destino (PSTD), que pasó de un 30% a un 100%, impulsándose iniciativas que todavía están “gardadas no caixón” como el carril bici que discurre por Palmeira. Y por último, quisieron remarcar todas las actuaciones de mejora de infraestructuras, acondicionamiento y pavimentación por el municipio.

A su vez, el portavoz del Partido Barbanza Independiente y teniente alcalde, expresó la facilidad para trabajar con el PP por sus objetivos comunes, expresando que “el Partido Popular y el PBBI partimos de una base ideológica similar. Este año hemos demostrado que podemos trabajar juntos, compartir decisiones y asumir responsabilidades como un único equipo de gobierno”. También ensalzó la figura de María Sampedro, transmitiendo su deseo de que pueda continuar al frente de la alcaldía y trabajar juntos.

“Un ano perdido de goberno”

Sin embargo, no todo fueron elogios. Mientras que Sampedro se muestra crítica por el “rencor” del BNG, mientras que Mariño expresó que su anterior mandato solo aguató “gracias al trabajo que realizaron los concejales del pbbi”. Por su parte, Luis Pérez Barral definió el periodo de gobierno de derechas como “un ano perdido para os veciños e veciñas, a realidade é a parálise, as decisións contrarias ás demandas veciñais e unha xestión nefasta en asuntos como a residencia de maiores e ou a gasolineira de Xarás”. Para el grupo local, la residencia pública de mayores es el ejemplo más vlaro de esta falta de avances. A pesar de las críticas, también mandan un mensaje positivo de ilusión porque Ribeira mejore, presentando una oposición firme.

El PSOE denuncia la falta de propuestas por parte del Concello

El PSOE de Ribeira afirma que la alcaldesa sigue sin ofrecer soluciones al frente de la alcaldía en forma de proyectos realizados y compromisos cumplidos. Según el portavoz socialista, Fran Suárez Puerta, “non se pode pretender gobernar eternamente mirando polo retrovisor, responsabilizando de todo aos que estaban antes e presentando como solucións o que non pasa de ser unha declaración de intencións”. Remarcan la residencia de San Roque como un “exemplo de inacción”. Critican la falta de comunicación fluída con el gobierno, “é curioso que quen presume de diálogo sexa precisamente quen dificulta o debate cando as preguntas non lle gustan. Pedir documentación, esixir que se cumpran os compromisos e reclamar respostas é facer o noso traballo, aínda que á alcaldesa lle resulte incómodo”, afirma Suárez-Puerta.