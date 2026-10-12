Mueren dos gatos en Corrubedo por supuesto envenenamiento

Gatos callejeros de Corrubedo alimentándose Cedida

Corrubedo está viviendo una situación alarmante en sus colonias felinas: desaparecen gatos, aumento de crías, descontento general de la vecindad, y, para colmar el vaso, han aparecido en los últimos días dos gatos con síntomas de haber sido envenenados que, trágicamente, no pudieron ser salvados. Ante el agravo de la situación, tres vecinas concienciadas con la causa, dos de ellas responsables de la alimentación de dichas colonias con los carnets necesarios, trasladan el caso a la Asociación de Juristas Animalistas (ADJA), que presentó un requerimiento al ayuntamiento para pedir actuaciones dirigidas a garantizar la protección de los gatos comunitarios.

Esta acción se llevaba a cabo tras un silencio administrativo de varios meses. Cristina López, que no reside en el pueblo pero que tiene familia allí, explica que se unió a las dos alimentadoras tras ver como cada día aparecían más crías y subían las tensiones en el pueblo. Expone que llevan mucho tiempo intentando ponerse en contacto con el Concello, llegando a llamar cuatro veces en una semana, pero sin respuesta alguna. Aunque al principio, reclamaban ayudas para esterilizar e impedir así que siguieran creciendo camadas en una zonas superpoblada; en este último mes la situación se agravó considerablemente. “Desaparecen gatos que levábamos controlando dende fai tempo, e con algunhas veciñas que non os queren, xérache moita desconfianza”, expresa López.

Además, en las últimas semanas, han aparecido dos felinos moribundos que presentaban síntomas de envenenamiento. Las tres vecinas que se ocupan de las camadas dicen que no eran gatos de la zona, que nunca los habían visto. Uno negro apareció delante de una peluquería sin apenas sostenerse de pié, no pasó la noche. “Precisamos que alguén faga algo, o Concello ou a Policía Local, porque é un perigo para a saúde pública”. Ninguna de ellas cuenta con un lector de chips, por lo que no están seguras de si eran felinos domésticos o si migraron de otras colonias.

Descontrol de la población felina y falta de recursos Aunque estos problemas también se les trasladaron a Callejeros Barbanza, la falta de recursos que tiene la protectora impide que les puedan ayudar en estos momentos, ya que suman sobre 700 euros en deuda por cuidados felinos. Una de las alimentadoras explica que hasta hace un año recibía ayudas para alimentarlos y podían comunicarse con el Concello, pero ya no.

Tras la presentación del requerimiento, esperan que puedan contar con ayuda para tratar la situación de la zona. Los juristas animalistas explican que la Administración cuenta con tres meses para responder, así que todavía no lo han hecho.