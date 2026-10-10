Ribeira inaugura la muestra ‘Camiño da arte’ que pone el foco en los artistas barbanzanos

Inauguración de la muestra 'Camiño da arte' en Ribeira Cedida

Una veintena de artistas barbanzanos emprenden juntos el Camiño das arte’, la quinta edición de una muestra colectiva que posibilita disfrutar de su talento del 9 de octubre al 14 de noviembre, en el Centro Cultural Lustres Rivas. La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, manifestó que son “cinco anos espallando arte, espallando talento, espallando cultura. Un percorrido que emprenderon xuntos estes creadores de Ribeira e da contorna, tanto noveis coma consagrados, e que ten como meta esta instalación cultural para facernos partícipes do seu bo facer”.

La iniciativa surgió en el año 2021 en los comercios para ir evolucionando con el tiempo hasta ser de carácter bianual y llevarse exclusivamente al Lustres Rivas. Como todos años, la variedad de temáticas ejemplifica la heterogeneidad del grupo de creadores.

Comisariada por la artista Goretti Bello, y por el gestor cultural municipal, Unai González, el resultado son 37 obras ente las que se encuentran óleos, acrílicos, acuarelas, pasteles, e, incluso, vidrio. El público asistente al acto inaugural pudo llevarse un catálogo editado por el Concello. La sala permanecerá abierta de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas, así como los sábados, desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.