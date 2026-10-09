De industria a cultura: Ribeira avanza en la revitalización de Cerqueira

Licitación musealización edificación anexa Cerqueira Cedida

La revitalización del barrio de Bandourrío pone el foco sobre Cerqueira con la licitación emitida por el Concello de Ribeira para la musealización de la edificación anexa. Cuenta con un presupuesto de más de medio millón de euros.

Para preservar este bien patrimonial, el proyecto contempla la conversión del inmueble industrial en un equipamiento cultural visitable, sin perder su carácter marítimo y, en particular, con la industrial conservera que siguió a la actividad de salazón. Así, la musealización tendrá como hilo argumental dicha actividad del pasado.

La planta baja servirá como recepción común de la parte expositiva y de acceso a la nave, mientras que en la primera planta se hará más hincapié en este vínculo con la propia fábrica a través de los huecos ya existentes.

El presupuesto de la licitación es de 511.355,05 euros, IVA incluido, cofinanciado en un 60% por el Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro de la estrategia de desarrollo integrado local (Plan EDIL) PAI Ribeira Atlántica 2030. Las empresas interesadaes pueden presentar sus ofertas hasta el 23:59 horas del 3 de noviembre a través del Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (Silex).