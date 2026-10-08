Nueva localización para la residencia pública de Ribeira: San Roque

Pleno de Ribeira Cedida

El proyecto de residencia para mayores pública en Ribeira se construirá en San Roque, a luz de los nuevos acontecimientos. El tema fue llevado esta semana a Pleno extraordinario convocado por la cuarta parte del número legal de miembros de la corporación, una reunión que tuvo como único objetivo la discusión sobre la situación de este inmueble. La moción fue rechazada con siete votos a favor (BNG, PSdeG-PSOE e non adscritos) y trece en contra (PP e PBBI).

La presentó Luis Antonio Pérez Barral, exalcalde y portavoz del BNG local, con un objetivo claro: que se hicieran públicos los informes que impedían la construcción de la residencia en su localización original, As Saíñas. “Por que non ensinan os informes técnicos ou a suposta norma que establece que As Saíñas non é viable? Non os ensinan porque non existen. O único que poden alegar é unha consulta que non é vinculante nin preceptiva”, haciendo referencia a la consulta del Miteco en la que se señala la zona como con riesgos a inundarse. Incidió también en el plano creado para As Saíñas, que situaba el inmueble a 7 metros de altura por encima del nivel del mar. Cuestionan la preocupación de su inundabilidad cuando la residencia pública del Malecón se encuentra a menos de 3,5 metros del mismo.

Otra de las cuestiones que abordó el representante del PSdeG, Francisco Suárez-Puerta Colomer, fue que además de que la Xunta invirtió 224 mil euros en la demolición de la parcela para su uso, y cuestiona como se plantea el Gobierno local devolver ese dinero.

La respuesta del gobierno fue un frente unido, “Ribeira necesita una nueva residencia, y cuanto antes”, como expuso rotundamente Vicente Mariño Bricio, concelleiro delegado de Servizos Sociais.

A pesar de que Pérez solicitó la cláusula 12 de la ley orgánica, para que la alcaldesa pudiera proceder a una segunda ronda de votación, María José Sampedro Fernández decidió no realizarla. La alcaldesa mantuvo que el cambio de localización es positivo, con un aumento del 20% en plazas, habrá 120.

Nuevo plan: San Roque

Cabe recordar que en el Pleno del Concello de Ribeira aprobó a finales de septiembre un expediente para transferir a la Xunta de Galicia la propiedad de la parcela municipal Parque Periurbano de San Roque. En este cesión se mantendrá la finalidad prevista para el terreno, construir una residencia para mayores. Este procedimiento, a pesar de ya haberse publicado en el BOP, se trata de una aprobación inicial, ya que debe pasar un mes para la resolución final. Durante este plazo de información publica, cualquier persona puede oponerse o proponer cambios.

¿Cómo será el nuevo plan para la residencia de Ribeira? La parcela tiene una superficie de 20.080 metros cuadrados, y como plantea la Administración, estará bien conectada al centro urbano. La nueva localización fue seleccionada como una reacción a las declaraciones de la ministra de Transición Ecolóxica que cualificó de “necesario” el endurecimiento de la normativa sobre el riesgo de inundación después de la DANA en Levante. “O que fixo este equipo foi buscar novas parcelas susceptibles de acoller o novo modelo residencial nada máis chegar ao goberno e a que reúne tódolos requisitos é a de San Roque”, apuntó la alcaldesa. l