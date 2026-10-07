Callejeros Barbanza denuncia el estado de su refugio, con un suelo lleno de agujeros por todos lados

Estado de las instalaciones del refugio de Callejeros Barbanza cedida

Callejeros Barbanza denuncia la situación de su refugio, que se encuentra en ruinas. Desde la asociación explican que el edificio destinado a la recogida de gatos a modo de refugio se encuentra en unas situaciones deplorables, con agujeros en el suelo que les genera “medo porque imos caer para abaixo, porque é un contenedor, o piso non ten baixo”. Al inmueble, que se trata de una antigua escuela de los años ochenta, se le levanta el suelo y la asociación tiene que estar realizando arreglos provisionales para que siga siendo transitable. Este edificio depende de la Diputación, pero como informa una voluntaria, no reciben ninguna solución para poder dejar de anclar baldosas para que nadie se dañe en las instalaciones.

Y este no es el único problema al que se está enfrentando la asociación protectora, ya que comunican que han acumulado deudas por el cuidado de los animales con veterinarios. La misma voluntaria que explica el estado del refugio, comenta que “incluso coas axudas que recibimos, non é suficiente para poder castrar, tratas enfermedades e alimentar a toda la poboación ribeirense; precisamos de máis axuda”. Aunque han contactado con empresas y, desde finales del año pasado, cuentan con una tienda benéfica para la recaudación de fondos, hacen aguas bajo las demandas de la zona.

La necesidad de ayuda es completa, necesitan más voluntarios, fondos y mejora de infraestructuras. Comentan que en la actualidad son veinte voluntarios, pero que es imposible gestionar la carga de trabajo porque muchos compatibilizan esta actividad con otras. Gestionan actualmente más de cien gatos y a mayores colaboran con el Concello en labores de castración en las colonias felinas. Esta última actividad dicen que es “casi imposible”, ya que aunque consigan castrar a la mayoría de integrantes de una colonia, explican que siempre acaban apareciendo gatos nuevos que disrumpen el trabajo realizado volviendo a crear otro foco de camadas. ¿Y qué genera esto? Más gatos, más costes y menos personas por animal al multiplicarse el número por camadas nuevas.

Comentan además, que como siempre pasa en todos los refugios, esto hace que en temas de adopciones, la gente siga optando por acoger a las crías más pequeñas, resultando en animales que se pasan la vida en el refugio. “Hai gatos que levan entre cinco e seis anos con nós e a xente non mira para eles porque son demasiado maiores”. Hacen un llamamiento a la población interesada para que se animen a adoptar a un animal más mayor.