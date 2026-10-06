Ribeira pide limitar el impacto de las pantallas entre los más jóvenes de la localidad

Imagen de la apertura del ciclo de charlas celebrado ayer en Ribeira Cedida

El Concello puso el foco en la necesidad de prevenir las adicciones digitales y fomentar un uso responsable de las nuevas tecnologías entre los jóvenes, durante una jornada celebrada en el auditorio y dirigida a la comunidad educativa.

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, participó en la apertura de las actividades y aprovechó su intervención para destacar la importancia de educar en un uso consciente de los dispositivos móviles, las redes sociales y las nuevas herramientas digitales.

“Temos que ser nós os que controlemos á tecnoloxía e non ao revés”, señaló la regidora, que defendió que la evolución de las nuevas tecnologías debe ir acompañada de un uso responsable por parte de toda la ciudadanía.

Sampedro destacó que la digitalización ha supuesto numerosos avances y que las nuevas herramientas ofrecen importantes facilidades en el día a día.

Sin embargo, advirtió también que es necesario ser conscientes de los riesgos que puede conllevar un uso excesivo o inadecuado, especialmente entre los menores.

La alcaldesa incidió en que los jóvenes actuales son “nativos digitales” y, precisamente por ello, consideró fundamental que familias y educadores les acompañen en el aprendizaje del uso adecuado de las pantallas.

En este sentido animó a los estudiantes a ser dueños de su tiempo, evitando que el móvil termine ocupando una parte excesiva de su ocio.

La iniciativa formó parte del proyecto FES y contó también con la participación de Pedro García Aguado, encargado de impartir las charlas centradas en la prevención de las adicciones digitales.