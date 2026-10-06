Pedro García Aguado da una charla sobre adicción digital

Encuentro entre Cristina García, coordinadora del proyecto FES, Pedro García Aguado, Renacer y el técnico de Xuventude del Concello de Ribeira Cedida

CECE Galicia da el pistoletazo de salida en Ribeira del Proxecto FES. Será con un par de charlas sobre prevención de adicción digitales, la primera dirigida el alumnado de 3º y 4º de ESO de 10:15 a 11:30 horas, y la segunda para padres, profesorado, que será abierta a todo el público que desee acercarse, de 17:30 a 19:00 horas, ambas en el Auditorio Municipal de Ribeira.

Los coloquios estarán impartidos por Pedro García Aguado, exwaterpolista español, campeón olímpico en 1996 y campeón mundial en 1998. “Con mi historia, de mi éxito y mi fracaso en el mundo del deporte, y luego con mi adicción, les voy a llevar por un viaje de aprendizaje de como darle la vuelta al argumento cuando las cosas no funcionan como tú quieres”, explica el protagonista de estas jornadas didácticas.

Para poder ampliar sus comprensión sobre la situación del día a día de Ribeira, se reunieron ayer con la asociación Renacer. Participaron en este encuentro Cristina García, coordinadora del proyecto FES, Pedro García Aguado, Renacer y el técnico de Xuventude del Concello de Ribeira.

El Proyecto FES tiene como propósito enseñarles a los jóvenes que otro tipo de ocio es posible fuera de las pantallas. Estas charlas funcionarán como una semilla para lo que será el proyecto en el futuro, un repositorio de elementos didácticos descargables accesibles para todo el que los quiera consultar.

Por un lado, la primera charla, tiene como objetivo concienciar a los jóvenes del uso responsable de las pantallas. Explican desde la organización, que es muy fácil que si un joven comienza a tener problemas o dificultades, que emplee los espacios virtuales como refugio, y con esta acción pretenden ayudar a redireccionar esta tendencia a métodos más sanos. Por otro lado, otro de los puntos que tocarán será la prevención de consumo de substancias y de adicción.

La segunda charla tiene un público diferente, y por lo tanto el enfoque cambia. “Las madres ponen un dispositivo en manos de jóvenes sin conocer lo que se mueve en el entorno virtual, no saben los discursos que consumen ni las figuras a las que siguen”, explica García Aguado. El proyecto busca ofrecer recursos útiles para todos los involucrados en esta situación.