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Ribeira

‘Esfínter 6’ llevará el humor de Javier Veiga, David Amor y Rober Bodegas a Ribeira

Las entradas salen hoy a la venta y el precio es de 24 euros más gastos de gestión

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
06/10/2026 16:48
A concelleira de Cultura, Ana Barreiro, con el cartel oficial del espectáculo
La concelleira de Cultura, Ana Barreiro, con el cartel oficial del evento
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El auditorio acogerá el próximo 28 de diciembre el espectáculo de humor ‘Esfínter 6’, protagonizado por Javier Veiga, David Amor y Rober Bodegas.

Durante noventa minutos, los tres cómicos repasarán con humor algunos de los acontecimientos del año en una propuesta que combina risas, sorpresas y confesiones. 

Tras cinco ediciones y miles de espectadores, esta pieza busca consolidarse como una cita habitual de la programación cultural. Las entradas salen hoy a la venta a través de Ataquilla, y de forma presencial en la Oficina de Atención Ciudadana del Concello. El precio es de 24 euros más gastos de gestión

La propuesta se enmarca en la programación cultural que el gobierno municipal prepara para las próximas fiestas navideñas. Desde la formación destacan que el espectáculo supone una nueva oportunidad para disfrutar de una actividad de ocio y cultura durante esas fechas, de la manos de tres rostros conocidos del humor a nivel nacional. 

Con este tipo de propuestas apuestan por incorporar espectáculos de humor destinados a públicos de todas las edades, convirtiendo el auditorio en uno de los principales escenarios de la actividad cultural de Ribeira.

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