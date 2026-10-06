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Ribeira

Curso gratuito de introducción a la lengua y cultura gallega en la Casa da Xuventude de Ribeira

La formación será presencial y gratuita y se desarrollará del 15 al 30 de octubre

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
06/10/2026 16:55
La concelleira de Promoción da Lingua, Nucha Brión, y la normalizadora lingüística do Concello, Alicia Padín, sostienen el cartel del curso
La concelleira de Promoción da Lingua, Nucha Brión, y la normalizadora lingüística do Concello, Alicia Padín, sostienen el cartel del curso
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El Servizo de Normalización Lingüística pondrá en marcha un nuevo curso de introducción a la lengua y la cultura gallega.

La iniciativa está dirigida especialmente a personas que tienen contacto con el gallego por primera vez y busca fomentar tanto su aprendizaje como su uso en diferentes ámbitos de la sociedad.

La formación será presencial y gratuita y se desarrollará del 15 al 30 de octubre, de lunes a viernes, en horario de 9.30 a 11.30 horas, en la Casa da Xuventude.

El programa tendrá una duración total de veinte horas y abordará diferentes aspectos relacionados con la lengua y la cultura gallegas, con el objetivo de acercarlas a distintos sectores de la población de Ribeira. 

Al finalizar el curso, los participantes que asistan regularmente a las clases y superen una prueba final presencial recibirán un certificado acreditativo de veinte horas de formación.

La actividad se suma a otras iniciativas impulsadas por el Concello para favorecer el conocimiento y el uso del gallego. Las personas interesadas deberán inscribirse antes del 14 de octubre en el Servicio de Normalización Lingüística.

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