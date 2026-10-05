Ribeira acoge el debate sobre las bajas laborales por salud mental

Coloquio sobre Trabajo e saúde mental en la Casa da Xuventude Cedida

“Unha persoa diabética sabe que alimentos debe evitar e os coidados que ten que seguir para estar ben, mais nun trastorno bipolar un non sabe que debe facer nin como se debe acompañar a alguen que o padeza”. Ribeira acogió un coloquio en el aula da Casa da Xuventude por el día mundial de la salud mental, organizada por la Plataforma Defensa Sanidade Pública Barbanza. La cita sirvió para hablar de la situación actual de servicios disponibles de salud mental en la sanidad, especialmente en atención primaria, y las bajas laborales. La mesa de debate estuvo formada por María Carmen González Hermo, vicepresidenta del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, Sandra Vicente Rial, enfermera y delegada de la CIG, y Helena Broullón Cassau, de la Plataforma da Sanidade Pública da Barbanza.

“Si ben o desempeño laboral pode ser una fonte de coidado da saúde mental, porque nos aporta necesidades básicas, sociais, de desenvolvemento persoal; tamén poder ser o contrario, unha fonte de risco cando non nos cubre esas neceisdades e se dehumanizan, como por exemplo, un foco excesivo no rendemento”, explica González Hermo. Las bajas por salud mental han aumentado, como apuntan, alarmantemente en los últimos años, y ya no es solo responsabilidad del afectado cuidar esto, pero del propio entorno laboral, apremiando que hace falta “deixar de castigar” a quienes padecen algún trastorno.

“Se necesita espacio para la salud mental en atención primaria” Las participantes incidieron en la importancia de dotar de espacios específicos en la atención primaria para psicólogos y otros profesionales de la salud mental. Argumentan que acceder a estos recursos es extremadamente complicado, con listas de espera eternas que ocasionan en el que paciente llegue “con patologías más graves” al tener que esperar tanto.

“As baixas non son o problema, son un síntoma de algo maior: un aumento en problemas de saúde mental”, expone Vicente Rial. La representante sindical aprovechó la ocasión para visibilizar que el aumento de control a los médicos de familia para que reduzcan el número de bajas, lo que genera una pérdida de confianza y estrangula aun más los pocos recursos que hay en la sanidad pública.

La cita fue una oportunidad para las ponentes para dejar claro una cosa, si bien en la actualidad ha aumentado la sensibilidad social sobre estas enfermedades invisibles, la realidad es que aun queda mucho camino por recorrer. Recalcan que, principalmente, es necesario un aumento en los recursos sanitarios, pero también es fundamental que como sociedad las visibilicemos y nos sigamos concienciando.