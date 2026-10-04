Ribeira destina más de 120.000 euros a mejorar el saneamiento y varios viales del municipio

Zona a intervenir en Cristal, en la parroquia de Olveira CEDIDA

El Concello saca a licitación tres nuevas actuaciones destinadas a mejorar distintos servicios básicos y el estado de varias vías del municipio.

Los trabajos, que se desarrollarán tanto en el entorno rural como en el centro urbano, supondrán una inversión conjunta de más de 120.000 euros.

Una de las principales intervenciones se llevará a cabo en Cristal, en la parroquia de Olveira, donde se ampliará la red de saneamiento existente con el objetivo de dar servicio a las viviendas de la zona.

El proyecto contempla la instalación de una canalización para la recogida de aguas y la colocación de un sistema de bombeo que permitirá impulsar los vertidos hasta la red general.

Una vez finalizados estos trabajos se procederá a la reposición del firme mediante hormigón. Esta actuación dispone de un presupuesto de licitación de 43.059,73 euros y cuenta con un plazo de ejecución previsto de tres meses.

La segunda de las actuaciones programadas se centrará en el camino de acceso a la zona de aparcamiento de la playa de As Dunas, cuyo firme presenta actualmente un estado deteriorado que hace necesaria su renovación.

Los trabajos permitirán mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial mediante la sustitución del actual asfalto por una nueva capa de aglomerado asfáltico, además de la ejecución de la correspondiente señalización horizontal.

En este caso, el presupuesto de licitación asciende a 46.370,64 euros y el plazo establecido para la ejecución de las obras será de dos meses. La tercera intervención se desarrollará en el centro urbano de Ribeira, concretamente en la calle Mariño de Rivera.

El proyecto contempla una renovación del firme de la vía y una actuación específica para mejorar la conexión peatonal entre la Rúa Mendiño y la plaza Uxío Novoneyra. En este tramo se colocará una capa de hormigón en color con el objetivo de facilitar la comunicación peatonal, mientras que el resto de la calle contará con una nueva capa de aglomerado asfáltico en caliente.

La actuación tiene un presupuesto de 34.258,26 euros, y un plazo de ejecución de un mes.

En conjunto, las tres actuaciones permitirán mejorar el estado de distintas vías y reforzar servicios básicos en varios puntos de la localidad, mejorando así las infraestructuras y las condiciones de movilidad.