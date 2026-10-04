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Ribeira

Amnistía Internacional aborda el derecho a la vivienda en una jornada de debate en Ribeira

El encuentro se celebrará el 21 de octubre a las 19.00 horas en el Liceo Marítimo

Paula Gil
Paula Gil
04/10/2026 20:19
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El acceso a una vivienda digna será el eje de una jornada que se celebrará el próximo 21 de octubre en el Liceo Marítimo de Ribeira. 

La iniciativa pretende abrir un espacio de debate sobre uno de los asuntos que más preocupación genera actualmente entre la ciudadanía: las dificultades para acceder y mantener una vivienda. 

El encuentro comenzará a las 19.00 horas y contará con la participación de diferentes voces vinculadas a la defensa del derecho a la vivienda. Entre ellas estarán la presidenta de Amnistía Internacional de Galicia, una representante de Stop Desafiuzamentos Barbanza, un abogado especializado en vivienda y un miembro del Sindicato de Inquilinas de Galicia. 

La composición de la mesa permitirá abordar la problemática desde diferentes perspectivas, desde la defensa de los derechos sociales hasta la situación de las personas afectadas por dificultades para acceder a una vivienda o que se encuentran en riesgo de perderla. 

La organización plantea la cita como una oportunidad para conocer otros puntos de vista y acercar a la ciudadanía información sobre un derecho que continúa generando importantes dificultades. 

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