Ribeira camina hoy por los niños prematuros en una nueva edición de su andaina solidaria

Participantes de la última edición de la andaina solidaria CEDIDA

El municipio se suma a la lucha por visibilizar y apoyar a las familias de niños prematuros con una nueva edición de su andaina solidaria, organizada por la Asociación Amas de Casa y en colaboración con la Asociación Galega de Familias de Nenos Prematuros (Agaprem).

La actividad comienza a las 10.30 horas en la plaza del Concello, punto de partida y también de llegada de un recorrido de aproximadamente cuatro kilómetros y de dificultad baja, pensado para facilitar la participación de personas de todas las edades.

La convocatoria vuelve a combinar deporte y solidaridad con el objetivo de recaudar fondos para Agaprem y contribuir a la labor que desarrolla la entidad en apoyo de las familias de niños prematuros.

Desde la organización confían en que la respuesta de los participantes permita igualar o incluso superar la recaudación de la pasada edición en la que se consiguieron reunir entre mil quinientos y dos mil euros, según informan desde la organización.

La jornada cuenta con diferentes actividades para prolongar el ambiente festivo una vez finalizado el recorrido. Ribeira mantiene así una cita que se ha consolidado en el calendario de la localidad.