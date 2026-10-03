‘Estaleiro’, una obra que pone el foco entre el arte, el territorio y la cultura marítima

Presentación de la obra 'Estaleiro' en el Liceo Marítimo de Ribeira Cedida

El Liceo Marítimo de Ribeira acogió este sábado la presentación de ‘Estaleiro’, una obra que nace de la colaboración entre los artistas Mariña Pérez Rei y Antonio Piñeiro.

La propuesta nace del trabajo conjunto de ambos autores y se plantea como una creación en la que se entrelazan diferentes lenguajes artísticos en torno a la idea del estaleiro, un espacio estrechamente vinculado a la tradición marítima y a la identidad de las localidades costeras.

La obra combina poesía y pintura originales en una edición muy cuidada de tapa dura e intervenida artesanalmente. Este proceso manual hace que cada ejemplar sea único y diferente de los demás.

Se trata de una edición limitada, dirigida a bibliófilos, que combina el trabajo mecanografiado con intervenciones realizadas a mano. Su proceso de elaboración se desarrolló entre los años 2025 y 2026.

El acto reunió a numeroso público en las instalaciones de la entidad, que registraron un amplio aforo durante la presentación del evento.

Durante el acto también estuvieron representantes municipales, entre ellos la concelleira de Cultura, Ana Barreiro, así como el presidente del Liceo Marítimo de Ribeira, Xosé Pérez Pijuan, que acompañaron a los autores durante la presentación de la publicación.

‘Estaleiro’ se suma así a las diferentes iniciativas culturales de Ribeira, que continúa apostando por acoger propuestas vinculadas a la creación artística y al patrimonio marinero de la localidad.