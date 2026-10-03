Concluyen las mejoras del drenaje en la Praza de España de Ribeira

El conselleiro de Auga e Saneamento, Vicente Reiriz, en la Praza de España de Ribeira CEDIDA

El Concello ha dado por finalizados los trabajos de mejora del drenaje de la Praza de España, una actuación con la que pretende poner fin a los problemas de acumulación de agua que se registraban en este céntrico espacio público, especialmente durante los episodios de lluvia más intensos.

La intervención, ejecutada durante algo más de tres meses, se centró en la revisión y renovación de diferentes elementos de la red de recogida de aguas pluviales.

Entre las actuaciones realizadas se encuentra el desmontaje, limpieza y reparación de las rejas de la plaza, así como el sellado de las fisuras existentes en las arquetas de recogida.

También se procedió a la limpieza e impermeabilización de las bajantes verticales que conectan los sumideros con las canalizaciones horizontales situadas bajo el aparcamiento subterráneo. En este punto, los trabajos incluyeron además el desmontaje y sustitución de las líneas secundarias de aguas pluviales suspendidas por el techo del estacionamiento por una nueva tubería de mayor diámetro.

La actuación permitió asimismo corregir problemas relacionados con las pendientes de las canalizaciones y realizar un nuevo trazado de las líneas. A estas mejoras se sumó el desmontaje y limpieza del colector general encargado de recoger las aguas pluviales antes de su conexión con la red pública.

El concelleiro de Auga e Saneamento, Vicente Reiriz, destacó la complejidad de una intervención que se prolongó durante más de tres meses y que permitió abordar un problema que se hacía especialmente visible durante los meses de otoño e invierno.

Según explicó, las intervenciones realizadas permitirán que la plaza pueda volver a ser transitable con normalidad durante los días de lluvia además de reducir el impacto de las balsas de agua sobre el aparcamiento subterráneo situado bajo el espacio público.

Desde el gobierno municipal señalan que la actuación busca mejorar tanto el funcionamiento de las infraestructuras de drenaje como las condiciones de uso de la plaza, coincidiendo además con el inicio de la temporada de lluvias. “Trátase dunha actuación encamiñada a mellorar a calidade de vida da cidadanía de Ribeira”.