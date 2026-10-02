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Diario de Arousa

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Ribeira

Rescatan a 17 tripulantes del Génesis tras encallar en Escocia

El buque perteneciente a la compañía ribeirense Basoña Mar tuvo que ser acudido por vía aérea, no hubo ningún herido

Redacción Arousa
02/10/2026 13:26
El Génesis tiene que ser rescatado tras encallar en Escocia.
El Génesis tiene que ser rescatado tras encallar en Escocia.
Cedida
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Rescatan a 17 tripulantes del pesquero gallego Génesis este pasado jueves, perteneciente a la compañía ribeirense Basoñas Mar. Como informa la Agencia Marítima y de Guardacostas del Reino Unido, fueron acudidos por vía aérea después de que el buque encallase en la zona de Old Man of Hoy, en las islas Orcadas, al norte de Escocia. La embarcación emitió una señal de socorro poco después de las 7:30 horas, hora española.

En el plan de rescate participaron un bote salvavidas de Stromness RNLI (Royal National Lifeboat Institution), helicópteros de la Guardia Costera de Sumburgh e Stornoway, equipos terrestres de Kirkwall y St Margaret’s Hope, y un avión de patrulla de Royal Air Force. A mayores, también intervino el Hamnavoe, un transbordador de pasajeros que desvió su ruta para prestar asistencia.

Los tripulantes fueron evacuados por vía aérea, ya que fue imposible hacerlo por vía marítima por las condiciones meteorológicas adversas y la localización del pesquero. No han sufrido ningún daño.

El Génesis es un palangro de 35 metros de eslora y 6 mangas. El buque fue  adquirido y modernizado en 2018 por Basoña Mar.

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