Condecoran a tres agentes el Día dos Anxos Custodios, celebrado ayer en Ribeira

Dia dos Anxos Custodios en Ribeira. EC

Ribeira se convirtió ayer en un punto de encuentro para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estados que prestan servicio en la comarca de O Barbanza. Esta reunión celebrada con motivo de el Día dos Anxos Custodios, contó con tres condecoraciones a tres agentes del cuerpo. Se trata de una iniciativa de la Policía Nacional, contó con la presencia de la alcaldesa del municipio María Sampedro, que manifestó que “vivimos nunha sociedade moi polarizada na que a seguridade e a convivencia son responsabilidades compartidas”, expresó.

La jornada fue completa, comenzó con una misa solemne en la Igrexa da Santa Uxía para, después, trasladarse a la Casa do Mar. Allí se procedió a un acto ceremonial en el que se condecoró a los tres agentes (Belén, Abraham y Pablo), además de reconocer el labor de la Unidade Pastoral de Ribeira como se encargó de anuncia el comisario ribeirense, Diego Díaz Amaya.

Durante su intervención, la regidora destacó la vocación de servicio publico, profesionalidad, entrega y compromiso con la ciudadanía que demuestran los agentes de la Policía Nacional, por lo que agradeció que hagan posible que “Ribeira sexa un lugar no que as persoas poidan vivir, traballar, desfrutar e medrar con tranquilidade”.

Aprovechó la celebración también para reivindicar la necesidad de incrementar el número de efectivos y la creación de brigadas específicas frente a la determinados delitos. “Como alcaldesa quero expresar o compromiso do Concello para seguir traballando desde a colaboración e coordinación que nos identifican a través da nosa Policía local, coa Policía Nacional e co resto das Forzas e Corpos de Seguridade. Cando falamos de seguridade, estamos falando de algo profundamente humano: de poder vivir sen medo”. l