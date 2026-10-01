La Diputación apoya la Cofraría de Carreiro y Aguiño con 30.860 euros

Formoso visita la lonja de Aguiño en Ribeira. Cedida / Iago Lopez

El presidente de la Diputación da Coruña, Valentín González Formoso, visitó ayer la Cofraría de Pescadores de Carreira e Aguiño, en donde destacó el papel de la pesca y del marisqueo como motores de la economía de Ribeira. La entidad cuenta este año con dos ayudas provinciales que suman 30.860 euros para mejorar la comercialización de los productos del mar y renovar equipamiento e instalaciones.

La jornada institucional comenzó en el Concello de Ribeira, en donde el presidente fue recibido por la alcaldesa, María José Sampedro, y miembros del gobierno municipal. En la reunión abordaron las necesidades del municipio y la colaboración entre ambas administraciones, que se concreta en una inversión provincial de más de 31,5 millones de euros desde la llegada de Formoso a la presidencia de A Diputación da Coruña.

Recibido por el patrón mayor, José Antonio Santamaría Sampedro, Formoso embarcó en una lancha para recorrer las zonas de trabajo de los socios de la cofradía en el primer día de marisqueo libre de esta temporada en la ría. De regreso al puerto, asistió en la lonja a la puja de marisco desembarcado durante la jornada y mantuvo un encuentro con representantes de entidades para conocer sus necesidades y proyectos.

Las mejoras de la calle de Xarás y Oliveira avanzan Durante le jornada, la alcaldesa y Formoso acompañados por la diputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, supervisaron las obras de la calle provincial DP-7304 de Xarás e Oliveira, que se encuentran “moi avanzadas”. La actuación cuenta con un presupuesto de 450.593,47 euros para renovar y mejorar la seguridad y la accesibilidad del tramo.

“Apoiar as confrarías é axudar a que os profesionais do mar dispoñan de mellores medios para traballar e comercializar os seus produtos nas mellores condicións”, afirmó Formoso, que pudo conocer de primera mano “o duro traballo e o grande esforzo que fan os nosos mariscadores e mariscadoras”. Puso en valor “a transformación do produto que vende esta confraría; que ten unha cadea de extracción e comercialización que é para felicitar”.

Una de las ayudas provinciales de este año, de 17.360 euros, se destinan a la adquisición de un remolque isotérmico y a la mejora de las instalaciones. El remolque permitirá transportar el producto fresco desde el punto de descarga hasta la lonja en conducciones adecuadas de conservación. La subvención incluye también la renovación de mobiliario, la compra de equipamiento, mejoras en los espacios y la instalación de un sistema de climatización. La segunda, de 13.500 euros, apoya la contratación de un lonjero para mejorar la gestión y la comercialización de los productos pesqueros y una herramienta digital.