Mares Circulares reúne en Ribeira al sector pesquero para impulsar la continuidad de la pesca pasiva de residuos marinos

Presentación de 'Mares Circulares' en Ribeira Cedida

El Puerto de Ribeira ha acogido una jornada de sensibilización de Mares Circulares, la iniciativa impulsada por Coca-Cola para contribuir a la protección de los entornos acuáticos, que ha reunido a representantes del sector pesquero, administraciones y entidades colaboradoras con el objetivo de compartir los resultados alcanzados y favorecer la continuidad de las acciones de pesca pasiva de residuos marinos.

La pesca pasiva consiste en recuperar aquellos residuos que quedan atrapados de manera no intencionada en las redes durante las faenas habituales. Una vez en puerto, son depositados en los puntos habilitados para su posterior clasificación, caracterización y gestión por parte de profesionales especializados. Los datos obtenidos permiten, además, generar conocimiento sobre la tipología y evolución de las basuras marinas y contribuir a mejorar su prevención y gestión.

Ribeira participa en Mares Circulares desde 2018 y, durante este periodo, las embarcaciones implicadas han contribuido a retirar 12.725 kilos de residuos del mar. Junto con Bueu y Muros, forma parte de los puertos gallegos participantes en las acciones de pesca pasiva desarrolladas por el proyecto.

La jornada ha contado con la bienvenida del Concello de Ribeira por parte de Fernando Abraldes y la intervención de Javier Losada, jefe de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad PACS del Área Norte de Coca-Cola Europacific Partners, quien ha presentado la visión global y la evolución de Mares Circulares. Por su parte, Juan Pablo Gómez, de la Asociación Vertidos Cero, ha abordado los resultados de la pesca pasiva y la experiencia acumulada durante estos años.

El encuentro ha incluido además una mesa de experiencias en la que han participado María José Casais, de Cooperativa Ribeira OPP83; Juan Antonio Rodríguez, de Portos de Galicia; y Estíbaliz López-Samaniego, de la Asociación Vertidos Cero. El diálogo ha permitido compartir aprendizajes, dificultades y propuestas de futuro desde la perspectiva de los distintos agentes implicados.

Uno de los principales contenidos de la jornada ha sido la presentación de la “Guía de funcionamiento de acciones de pesca pasiva de basuras marinas”, elaborada a partir de siete años de experiencia. El documento aborda, de manera práctica, la organización de estas iniciativas, el papel de cada uno de los agentes, la gestión y almacenamiento de los residuos y las claves para que este modelo pueda mantenerse y replicarse en otros puertos.

Mares Circulares en Galicia

Entre 2018 y 2025, Mares Circulares ha desarrollado en Galicia 60 actuaciones en playas y entornos acuáticos, ha movilizado a 2.798 voluntarios, ha formado a 6.189 personas y ha recogido 56,41 toneladas de residuos.

Durante este periodo, el proyecto ha alcanzado a 37 municipios gallegos y ha contado con la colaboración de 151 entidades, entre administraciones, centros educativos, fundaciones, asociaciones y otras organizaciones.

En el conjunto de España y Portugal, Mares Circulares acumula desde 2018 más de 900 actuaciones en playas y entornos acuáticos, más de 100.000 personas formadas, 62.000 voluntarios y 3.000 toneladas de residuos retirados de las costas.