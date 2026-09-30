La Guardia Civil y Policía Nacional desarticulan un grupo criminal de cinco personas por tráfico de drogas en Ribeira

Agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional durante el registro de la base. Cedida

Efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de A Coruña y de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Comisaría de Policía Nacional de Ribeira detienen a cinco personas como presuntas autoras de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Los dos domicilios desde los que operaban se encontraban en Ribeira. Durante el registro, los agentes incautaron más de 200 gramos de cocaína y heroína de elevada pureza, cuantía con la que se habían elaborado más de 2.500 dosis para su venta al por menor, con una estimación económica cercana a los 25.000 euros.

Elementos incautados por los agentes en el registro de los dos domicilios. Cedida

El entramado se descubrió tras la desarticulación de un punto de venta que suministraba heroína a diversos vendedores secundarios dedicado al menudeo en la comarca de O Barbanza. La base situada en la parroquia de Palmeira recibían partidas de cocaína y heroína para someterla a procesos de manipulación y corte.

El 17 de septiembre se procedió a la fase de explotación del operativo mediante la ejecución simultánea de mandamiento judiciales y registro de los dos domicilios utilizados por el entramado. Además del alijo de drogas incautado, también se intervinieron 1.070 euros en billetes fraccionados procedentes de las transacciones efectuadas, material de corte y envasado y dos vehículos que figuraban como sustraídos, los cuales presentaban sus placas de matrícula dobladas y alteradas con el propósito de dificultar la acción inspectora de las fuerzas de seguridad.

Las diligencias instruidas por estos hechos, junto con los cinco detenidos, han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Ribeira. La autoridad judicial competente decretó el ingreso en prisión provisional para los dos presuntos cabecillas de la red delictiva, mientras que los restantes tres arrestados quedaron a disposición del procedimiento.