El polígono de Xarás tendrá un nuevo tramo de red pluvial y arreglos de pavimentación

Obras de pavimentación e instalación de una red pluvial en el acceso de San Alberto, en el polígono de Xarás Cedida

Comienza esta semana las obras de instalación de un tramo de red pluvial y asfaltado de la vía de acceso a la zona de San Alberto, en el polígono de Xarás. A mayores, también se renovará el pavimento de las aceras de hormigón existentes en el cruce con la Avenida Ramiro Carregal. Asistió la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, para comprobar el arranque de la intervención.

Se trata de una obra con una inversión de 78.099,99 euros, IVA incluido, a cargo de la empresa Canarga S.L., que contará con un periodo de ejecución de dos meses. Esta es una de las mejora de las infraestructuras de una parte del polígono industrial subvencionadas en un 80% por parte de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia.

Por otro lado, se presentaron tres contratos menores a licitación, dentro del Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal. Son dos planes de pavimentación, un de rúa Mariño de Rivera y otro del camino de acceso al aparcamiento de la playa das Dunas. El tercer contrato es para la ampliación del saneamiento en el lugar de Cristal, en la parroquia de Oliveira.

La licitación sobre rúa Mariño de Rivera cuenta con un presupuesto base de 34.258,26 con IVA, y el del aparcamiento, 46.370,64 con IVA. Por último, el de bombeo de aguas residuales, 43.059,73. Los tres son contratos de obra abiertos, con fecha límite para presentarse a través del Silex el 14 de octubre.