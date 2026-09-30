El Concurso de Poesía de Ribeira publicará las obras de todos los premiados
El plazo para presentarse estará abierto hasta el 25 de octubre a las 23:59 horas
Ya está abierto el plazo para la decimotercera edición del Concurso de Poesía 2026 Albarizo de Artes. El evento está organizado por el Centro Recreativo de Artes y el Concello de Ribeira, área de Cultura. El plazo estará abierto para trabajos originales e inéditos hasta el 25 de octubre a las 23:59 horas.
Al concurso se pueden enviar las obras por correo electrónico, correo certificado o de forma presencial al Centro Recreativo e Cultural de Artes, Sego. Hay cuatro categorías y una a mayores especial, que corresponden a los tramos de edad de los participantes. Los primeros premios de la primera categoría, de 9 a 11 años, segunda de 12 a 14, y tercera, de 15 a 17, obtendrán un vale para material deportivo o escolar valorado en 150 euros.
La cuarta categoría, a partir de los 18 años, recibirán 250 euros en metálicos. Todos los premiados recibirán una placa conmemorativa y sus obras serán publicadas, también recibirán un ejemplar de la edición realizada. En la categoría especial para personas mayores habrá tres menciones.
La decisión del jurado se dará a conocer en un acto público el domingo 22 de noviembre a las 17:00 horas, en el Centro Recreativo e Cultural de Artes.