El Concurso de Poesía de Ribeira publicará las obras de todos los premiados

Exterior de la Casa Consistorial ribeirense Cedida

Ya está abierto el plazo para la decimotercera edición del Concurso de Poesía 2026 Albarizo de Artes. El evento está organizado por el Centro Recreativo de Artes y el Concello de Ribeira, área de Cultura. El plazo estará abierto para trabajos originales e inéditos hasta el 25 de octubre a las 23:59 horas.

Al concurso se pueden enviar las obras por correo electrónico, correo certificado o de forma presencial al Centro Recreativo e Cultural de Artes, Sego. Hay cuatro categorías y una a mayores especial, que corresponden a los tramos de edad de los participantes. Los primeros premios de la primera categoría, de 9 a 11 años, segunda de 12 a 14, y tercera, de 15 a 17, obtendrán un vale para material deportivo o escolar valorado en 150 euros.

La cuarta categoría, a partir de los 18 años, recibirán 250 euros en metálicos. Todos los premiados recibirán una placa conmemorativa y sus obras serán publicadas, también recibirán un ejemplar de la edición realizada. En la categoría especial para personas mayores habrá tres menciones.

La decisión del jurado se dará a conocer en un acto público el domingo 22 de noviembre a las 17:00 horas, en el Centro Recreativo e Cultural de Artes.