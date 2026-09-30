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Ribeira

El Concurso de Poesía de Ribeira publicará las obras de todos los premiados

El plazo para presentarse estará abierto hasta el 25 de octubre a las 23:59 horas

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
30/09/2026 13:55
Exterior de la Casa Consistorial ribeirense
Cedida
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Ya está abierto el plazo para la decimotercera edición del Concurso de Poesía 2026 Albarizo de Artes. El evento está organizado por el Centro Recreativo de Artes y el Concello de Ribeira, área de Cultura. El plazo estará abierto para trabajos originales e inéditos hasta el 25 de octubre a las 23:59 horas.

Al concurso se pueden enviar las obras por correo electrónico, correo certificado o de forma presencial al Centro Recreativo e Cultural de Artes, Sego. Hay cuatro categorías y una a mayores especial, que corresponden a los tramos de edad de los participantes. Los primeros premios de la primera categoría, de 9 a 11 años, segunda de 12 a 14, y tercera, de 15 a 17, obtendrán un vale para material deportivo o escolar valorado en 150 euros

La cuarta categoría, a partir de los 18 años, recibirán 250 euros en metálicos. Todos los premiados recibirán una placa conmemorativa y sus obras serán publicadas, también recibirán un ejemplar de la edición realizada. En la categoría especial para personas mayores habrá tres menciones.

La decisión del jurado se dará a conocer en un acto público el domingo 22 de noviembre a las 17:00 horas, en el Centro Recreativo e Cultural de Artes.

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