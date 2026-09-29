El Pleno aprueba la cesión una parcela en San Roque para la futura residencia

Una de las votaciones del Pleno de Ribeira en el que se aprobó la cesión de la parcela para la residencia Cedida

Ribeira aprobó por amplia mayoría la cesión de una parcela de más de veinte mil metros cuadrados en las inmediaciones del parque periurbano de San Roque a la Xunta de Galicia para proceder a la construcción de la futura residencia. Los socios de gobierno (PP y PBBI), así como uno de los ediles no adscritos votaron a favor (13), mientras que los cinco ediles del BNG se abstuvieron y la única posición contraria la marcaron el PSOE y otro de los no adscritos.

La alcaldesa, María Sampedro, justificó la elección de este terreno alegando que “é o que reúne as mellores condicións para materializar o novo modelo residencial, de acordo ao Plan Xeral de Ordenación Municipal”.

Durante su intervención en la sesión plenaria remarcó que esta acción “é unha boa mostra de que as persoas están no centro das políticas municipais que implanta este executivo local, sempre mirando polo ben dos veciños”,

De este modo, enfatizó que con el paso dado durante la sesión plenaria con esta mutación demanial “dámos máis pasos cara adiante para que a nova residencia sexa unha realidade coa maior celeridade posible”, porque, subrayó, “temos unha premisa moi clara: ante os problemas, solucións”.

Por su parte, el BNG, que se abstuvo durante la votación, denuncia que el PP inicie el cambio del centro a las inmediaciones de San Roque un año después de lo previsto. El partido nacionalista hizo hincapié en el impacto económico que supone dejar a un lado As Saíñas, puesto que ya se ejecutaron presupuestos públicos por un importe superior a los ochocientos mil euros.

En esta línea el Bloque recalca que el cambio de localización implica “tirar ao lixo” las inversiones realizadas y reiniciar trámites, estudios y proyectos en un nuevo terreno.

María Sampedro rebatió a los nacionalistas indicando que, conscientes de que la residencia es una necesidad para el municipio, “na mesma semana na que chegamos ao goberno presentamos ante a Consellería de Política Social varias alternativas para a edificación e a que reúne as mellores condicións e esta”.

También en materia social se aprobó por unanimidad la solicitud de ampliación de la bolsa de horas del Servizo de Axuda no Fogar-Dependencia en 9.912 horas anuales dada la demanda existente en el municipio.